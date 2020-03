Koronavírus – A mátraballai szakács kéri: a rendkívüli helyzetben is maradjunk meg embernek

Sokan tértek haza az elmúlt napokban külföldről, ahol éveken át becsületesen dolgoztak. Hazatérésükkor igyekeztek mindent megtenni, hogy ne veszélyeztessenek másokat. Nem rajtuk múlik, hogy semmi nem történt.

Tanulságos történettel kereste meg szerkesztőségünket Répás Bálint Mátraballáról. A 37 éves fiatalember évek óta dolgozik külföldön szakácsként, a legutóbb séfként, Olaszországban. Egy hete érkezett haza szlovák barátnőjével, s napok óta úgy érzi, bár ne tette volna. Falujában furán néznek rá, volt olyan ember, aki a Facebookon tette közzé, hogy ő hozta haza a vírust, ami miatt mindenki veszélyben van mostantól. Telefonon beszéltünk Bálinttal aki elmondta, nem gondolta volna, hogy az emberi gyarlóság és tájékozatlanság ilyen indulatokat kavar.

– Egy észak-olaszországi szállodában dolgoztam eddig – kezdi történetét. – Az első hírek Németországból érkeztek. Német vendégeinket arra figyelmeztették, hogy aki a síszezonból tér haza, vonuljon önkéntes karanténba. Egy-két nap alatt visszaesett a forgalom, lemondták a foglalásokat. Munkaadóim jelezték, helyzet van, hamarosan bezár a szálloda. Szabadon dönthetünk, kint maradunk és a személyzet teljes ellátásban részesül, vagy hazaindulunk. Ez utóbbit választottuk. Beültünk az autóba és nyolc óra alatt „csont nélkül” hazaértünk. Mivel akkor még a határnál nem ellenőrzött senki, felhívtam a megadott központi zöld számot, hogy mit tanácsolnak, miként kellene eljárnom ebben a helyzetben. Azt mondták, menjünk haza, maradjunk otthon, önkéntes karanténban. Március 11-én este kilenckor léptük át a határt, egyszer álltunk meg tankolni itthon.

Hazaérve felhívtam a polgármestert, aki készséges és segítőkész volt. Azt mondta, keresni fognak a népegészségügytől és a háziorvosnak is továbbította az információt, hogy itthon vagyunk. Azóta várunk, hogy hívjon, tájékoztasson valaki, hogy mitévők legyünk. Egy barátomat kértem meg telefonon, hogy vásároljon be nekünk Egerben. Ő megtette és a kapuban átadta a csomagot. Tény, egy alkalommal bementem Egerbe egy csuklótörés miatti varratszedés miatt. Ott találkoztam egy ballai ismerőssel, aki üdvözléskor arra kért, ne menjek a közelébe. Este már a Facebookon olyan hírt osztott meg egy helyi nő a közösségi csoportban, hogy én hoztam haza a vírust és veszélyeztetem az egész falut. Elmondanám, minden lehetséges módon próbáltam eligazítást, segítséget kérni, hogy jelen körülmények között mi a dolgom. Személyesen senkitől, sehonnan nem kaptam erre nézvést semmilyen támpontot. Az internetről tájékozódom, s próbálok betartani minden óvintézkedést. Édesanyám jelenleg Ausztriában él és dolgozik. Egyedül a nővérem van itthon, aki rendszeresen telefonál, amióta hazaértünk, hogy van-e valamilyen segítségre szükségünk. Arra kérek mindenkit, hogy ilyen rendkívüli helyzetben is maradjunk meg embernek, ha lehet – zárta gondolatait Bálint.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock