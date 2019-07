Közel háromszáz millió forintból fejlődik a Szala

Útfelújítással folytatódik a munka.

Folytatódik a Szala városrészben néhány évvel ezelőtt indult fejlesztési program. A projekt összköltsége 286 millió forint, amelyből bérlakásokat újítanak fel és építenek, továbbá fejlesztik az Árnyékszala és Verőszala utcákat, valamint rendbe hozták a közösségi ház tetőszerkezetét is – hangzott el a beruházás menetét ismertető pénteki helyszíni sajtótájékoztatón.

Habis László polgármester elmondta, a projekt fő célja a leromlott területeken élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszú távon ennek a megszüntetése. A beruházássorozat keretében már felújítottak hét önkormányzati bérlakást és négy újat is építenek a Tárkányi utcában. Emellett kijavították az Árnyékszala úton lévő közösségi ház tetőszerkezetét, jelenleg pedig javában tart az Árnyékszala és a Verőszala utca rekonstrukciója. Utóbbi több mint százmilliós beruházás, csaknem másfél kilométeren lesz új aszfaltburkolat, emellett a csapadékvíz-elvezetést is korszerűsítik és egyéb kiegészítő munkákat is végeznek.