Közel két tonna hulladékot gyűjtöttek össze a Tisza-tavon

A nemzetközi hulladékgyűjtési világnap alkalmából a Coca-Cola Magyarország munkatársai és a PET Kupa résztvevői ismét akcióba lendültek.

Cipők, flakonok, PET-palackok és sokféle más szemét szennyezi a Tiszát, annak ártereit, nádasait. A szervezőktől kapott információk szerint szeptember végén több mint 1,8 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntes segítők a Kisköréhez közeli Tisza szakaszon, csatlakozva a Hulladékmentes Tisza programhoz.

Az említett világnaphoz kapcsolódó volt a programjuk második akciója, amely túlszárnyalta a júliusit is, amikor 1,5 tonna hulladéktól szabadították meg a folyót. A kezdeményezéshez Vereckei Ákos kajak-olimpikon is csatlakozott. A Tiszán és a Tisza-tavon az árvizekkel minden évben hatalmas mennyiségű uszadék, szerves anyag és kommunális szemét vonul le. A folyó hazai szakaszán a Kiskörei Vízlépcső az első olyan műszaki létesítmény, amely a szemétáradatot megállíthatja.

Idén nyáron a vízügyi, a civil és a vállalati résztvevők együtt jelentették be, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a PET Kupa és Coca-Cola Magyarország igyekszik ezzel a kihívással szembenézni. A PET Kupa évek óta szervez hulladékgyűjtő akciókat a Tiszánál, ehhez csatlakozott az üdítőgyártó. A cég globális alapítványa biztosította a 73 millió forintos anyagi támogatást, és önkéntesek által is segített a helyzet felszámolásában. Így indult el nyáron a kétéves Hulladékmentes Tisza projekt, amelynek célja a gyűjtés mellett az újrahasznosítás is.

A szeptember 27-i akcióra Tiszanána kikötőjébe, Dinnyéshátra közel száz munkatárs érkezett a neves világcég hazai vállalatától. A résztvevők a vízfelszínről, nádasokból, ártérből szedték össze a szemetet, melyet helyben szelektálták, hogy újrahasznosíthassák azt.