Az igényes szórakozás, a kultúra kedvelőinek, vagy egyszerűen a kikapcsolódni vágyóknak mindig is ideális helyszínt jelentett a hevesi megyeszékhely. Terjedelmes összeállításunk első részében felidézzük azokat a kultikus jelentőségű helyeket, amelyekről a fiatalabbak talán sosem hallottak, vagy ha hallottak is, benyomásokat nemigen szerezhettek.

Összeállításunkat egy olyan mára legendává vált hellyel indítjuk, amely sokáig nyújtott olykor féktelen, ámde kulturált kikapcsolódási lehetőséget az Egerben élőknek. Sőt, nem is kellett feltétlenül a megyeszékhelyen élni ahhoz, hogy valaki a Csuvas törzsvendége legyen, hiszen egy-egy szombat este a környékbeli településekről is sokan vándoroltak ide azzal a céllal, hogy jól érezzék magukat. A kétszintes, zömében látványos belső kupolás kialakítású, vasbeton szerkezetű épület tökéletesen passzolt a Csebokszári környezetébe, és ma is megtalálható az északi városrészben, igaz manapság már nem tölti be korábbi funkcióját. Az egykor zenétől és kacajtól hangos helység egy internetes hirdetés szerint éppen kiadó, és arra vár, hogy valaki – egyszer talán – újra megtöltse élettel. Ismerve a megyei tendenciát erre egyre kevesebb az esély, de azért reménykedünk, eljön még az idő, amikor a szombat esténket a Csuvasban tölthetjük el.

Leginkább a ’90-es és a 2000-es években volt meghatározó az egri mindennapokban a MÁS Klub, vagy későbbi nevén az Egál Kult Klub. A kulturális központként, de éjszakánként sima diszkóként is működő egységben fiatalabbak és idősebbek is jól érezhették magukat: élő koncertekkel, kiállításokkal, de igazi alternatív bulikkal is várták itt az embereket. Sokan csalódtak, amikor egyszer csak bejelentették: több évtizedes működés után a helység végleg bezárja kapuit. Igaz ami igaz, egy kiadós felújítás a végén valóban ráfért volna a klubra, s a biztonsági feltételek sem feleltek meg a szabványoknak, de azért mi szomorkodtunk, hogy fiatal korunk egyik fontos darabja ilyen drasztikus módon lett az enyészeté.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Eger egyik utolsó fapados vendéglátó helysége, Putyi kocsmája sem sokáig szolgálja már ki a vendégeket. A főleg az idősebb korosztály körében kedvelt egység, és annak legendás tulajdonosa nemcsak a szomjas vendégeket várta tárt karokkal, hanem azokat is, akik mondjuk csak kártyáztak volna egy jót a délutáni órákban. Putyi kocsmája hamarosan „idegen kezekbe” kerül, és egyelőre nem tudni, megmarad-e egyáltalán valami a régi épületből.

Ugyancsak foglalkoztunk korábban a népszerű Szantofer vendéglő hirtelen bezárásával. A magyaros étkekkel szolgáló helység minden társadalmi réteg számára minőségi, megfizethető gasztronómiai élményt nyújtott, a bezárás okairól csak annyit tudni: a nyilvánosság számára nem ismert belső konfliktusok vezettek odáig, hogy többé már nem fogyaszthatjuk el vegyes tálunkat a „Szantiban”.

Szerepét tekintve megintcsak a szomjas és éhes vendégeknek volt kedvelt állomása a Vadászkürt étterem. A fiatalabbak számára talán már csak arról emlékezetes a hely, hogy egy időben ez volt Eger egyetlen éjjel-nappali csehója. A Vadászkürt azonban fénykorában sokkal több volt egy sima talponállónál, finom ételekkel, elegáns kiszolgálással is várták itt a vendégeket. Máig nem tudni, hogy pontosan mi okozta a hely bukását.

A nyári délutánokról szép emlékeink lehetnek az egri Fagylaltkertről is. Aligha van olyan legalább harminc évet megélt ember a városban, aki egyszer ne fordult volna meg az egy időben még impozáns, virágzó kerthelységben, hogy felmérje a terepet és kipróbálja a specialitásokat. Azonban az idő, amikor a teázáshoz hasonlóan két-három gombóc fagylalt kehelyből történő elfogyasztásának is megvolt a maga szertartása, mára csak hallomásból ismert, így nem meglepetés, hogy idővel a Fagylaltkert is feleslegessé vált.

A kultikus helyek sorát pedig oldalakon át lehetne folytatni, talán a papír is elfogyna, ha mindet felsorolnánk. A Kazamata Borozó, vagy ahogy a fiatalok emlegették, egyszerűen Kazi, neve összefonódott a hétfői – akkor még – főiskolás bulikkal, egyeseknek az első csók örök emlékével. Korábban a teke-sportág szerelmesei találhattak állandó bázist a Tekében, amely helyén most már konditerem üzemel.

Ha kibővítené a listánkat, és Önnek is vannak emlékei hasonló ikonikus egri helyekről, ne habozzon, küldjön e-mailt a zoltan.tothpal@mediaworks.hu e-mail-címre, és második részben kibővítjük a felsorolást.