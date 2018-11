Megyénkben is sok diák küzd a számokkal

Egy friss tanulmány szerint a magyar gyerekek egyre rosszabbul teljesítenek matematikából annak ellenére, hogy otthon nagyon is sokat foglalkoznak a tárggyal. Sokan keveslik a tantárgyi óraszámot, de a gyermekek hozzáállására is van panasz. Megyei oktatókat kérdeztünk a problémáról.

A gyermekem most elsős gimnazista, és bár általános iskolában négyes volt matematikából, most mégis magántanárt keresünk neki, mert nehéznek találja a tananyagot, és hiába próbál gyakorolni itthon, tanári segítség nélkül nehezen boldogul. Hiába jó a tanárnője az iskolában, sokan vannak az osztályban, rengeteg anyagot kell egy órán leadni az oktatónak, és nem marad idő az egyéni felzárkóztatásra, korrepetálásra pedig sajnos nincs lehetőség – panaszolta egy egri anyuka. Hozzátette, szerencsések, hogy az anyagi helyzetük megengedni, hogy heti kétszer különórára járassák gyermeküket, de aki nem teheti meg, annak sajnos nem sok lehetősége van a felzárkózásra.

– Legkorábban általános iskola 7–8. osztályában szoktak megkeresni, amikor a középiskolai felvételire készülnek a diákok. Ezután a legtöbben érettségi előtt, 11–12. osztályban fordulnak hozzám, és olyanok is vannak, akiket az általános iskola hetedik, vagy nyolcadik osztályától egészen érettségiig tanítok – mondta el portálunknak Medgyesi Iván. Az egri magán matematika- és fizikatanár hozzátette, változó okok miatt keresik fel a tanulók, van, aki nem tud megfelelően figyelni az órán, mert azt a diáktársai zavarják, és emiatt kell újra átvenni a tananyagot. De olyan is akad, aki egyszerűen nem érti a tanár magyarázatát, a mai tankönyvekből pedig otthon egyedül nehéz megtanulni a matematikát. Aláhúzta, a különórák eredményességét illetően döntő a tanulók hozzáállása.

– Iskolánkban az 5–6. osztályban heti négy óra matematika van előírva, 7–11. osztályig három, tizenkettedikben pedig ismét négy óra. A kilencedikeseknél szoktuk tapasztalni, hogy változó tudásszinttel érkeznek iskolánkba, ezért velük mindig íratunk év elején egy matematika-szintfelmérő tesztet, és akinek szüksége van rá, járhat felzárkóztató órára – mondta el Mesterházy Dóra. A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium matematika-munkaközösség vezetője hozzátette, a gimnáziumban azt kell figyelembe venniük, hogy a gyermekeknek érettségizni kell a tantárgyból, fontos, hogy ehhez a megfelelő szintre hozzák őket.

Azoknak, akik emelt szinten szeretnék tanulni a tárgyat, 9–10. osztályban plusz kettő, 11–12. osztályban pedig plusz három matematikaórájuk van. Aláhúzta, tény, hogy néha gyakorolni kevés idő jut, ezért adnak házi feladatot, és aki szeretné, annak pluszfeladatot is, amit kijavít az oktató. Fontos elfogadni azt is, mindenkinek máshoz van érzéke, és van, akinek több idő kell ahhoz, hogy elérje a kívánt tudásszintet.

Megyénkben átlagosan 2000–3000 forint körül mozog egy külön matematikaóra ára. Ez alapján ha például heti két órát vesz a gyermek, az havonta akár huszonnégyezer forint pluszkiadást is jelenthet egy családnak. Azoknak, akik a magántanárt nem engedhetik meg maguknak, érdemes körbekérdezni, működik-e a közelükben esetleg diákokból álló felzárkóztató csoport, de akár egyetemistákat is érdemes megkérdezni, mert ők jóval kevesebbért is tartanak különórát.

