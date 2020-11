Megépülhet végre a bölcsőde Noszvajon

Mind több család költözött, s költözik a megyeszékhely agglomerációjában fekvő bájos településre. Noszvaj a múlt század hatvanas éveinek babyboomját produkálja, s ez új kihívások felé terelte a helység vezetését.

Többször beszámoltunk már lapukban arról, hogy Noszvaj azok közé a turisztikailag fejlődő falvak közé tartozik, ahol a vezetés sikerrel tűzte ki céljául a környékbeli fiatal párok letelepítését. Ez olyan jól sikerült, hogy nem csupán az óvodát kellett bővíteni, de már bölcsődére is szükség lenne évek óta. Utóbbira most már szintén rendelkezésre áll a forrás, jövőre pedig megkezdődhet a kivitelezés is.

– A hiánypótló beruházás kiemelt célja a kisgyermekes családok, gyermeket vállaló szülők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése, foglalkoztathatóságuk támogatása, a bölcsődei ellátás megteremtésével – mondta el Szabó Péter polgármester. – Ezzel hozzájárulunk az itt élő famíliák életszínvonalának, életkörülményeinek javításához. Mindamellett a korszerű zöldmezős beruházás új munkahelyeket is teremt helyben.

A tervek szerint két csoportszobából álló, 24 gyermek befogadására alkalmas, közös öltözővel és fürdőszobával, illetve egy részben fedett terasszal rendelkező bölcsőde, valamint az ahhoz kapcsolódó parkolóhelyek épülnek meg. Mindehhez 250 millió forintnyi támogatásra tettek szert.

– A Széchenyi 2020 akció keretében megvalósuló projekt előkészítési fázisban van, a befejezésének tervezett időpontja 2022 szeptember vége. A cél egy korszerű, a három év alatti gyermekek napközbeni ellátását magas színvonalon működtető intézmény, elegendő számú férőhellyel, gazdaságosan fenntartva. Kiszolgálja a helyiek igényeit, s megszünteti a korábbi évek szolgáltatáshiányos állapotát – magyarázta a polgármester.

Noszvajon 2016 óta szervezetten munkálkodik azon a község vezetése, hogy fiatal párokat költöztessen be és ösztönözze, megkönnyítse számukra a gyermekvállalást. Már közel kétezren laknak itt.

– Az óvoda új szárnya éppen a napokban lett kész. Erre is rég szükség volt, évek óta többen iratkoztak be, mint amennyi nagycsoportos elballagott. Egy sportöltözőt alakítottunk át korábban ideiglenes csoportszobává – mutatta Szabó Péter.

A teljesen új, hozzáépített épületrészben egy negyedik csoportszoba, foglalkoztató helyiség is található. A későbbi rendezvényekhez pedig összenyithatóvá alakítottak két nagyobb helyiséget is. Közel 66 millió forintos beruházásból 53 milliót a Magyar Falu Programnak köszönhetnek, a többi saját forrás. A programon belül egyébként eszközfejlesztésre is több millió forintot nyert a település a sikeres pályázatával.