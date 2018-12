Megtalálták a gént, ami az elhízásért felelős

Az ünnepek előtti legjobb hírrel álltak elő a kutatók, megtalálták azt a gént, ami az elhízásért felelős.

Állításuk szerint, ha ezt a gént blokkolják, annyit ehetünk amennyit akarunk, mégsem fogunk elhízni. Most képzeljék el a végtelen rántott hús, töltött káposzta és bejgli hegyeket, amelyeket a plusz dekáktól való félelem nélkül ehetnénk. Ja, a mellékhatásokat elfelejtettem említeni. Állítólag vannak, de még nem jöttek rá, hogy mik. És azt is hangsúlyozták, hogy ettől még fontos egészségesen táplálkozni. De persze ez már nagyon senkit nem érdekel, mert a kulcsszó a végtelen kaja. És ez a szlogen már az korlátlan fogyasztásos éttermeknek is nagyon bevált.

