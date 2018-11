Megújul a Mátravasút: tavasztól járnak a vonatok a Szalajka-ház felé

A mátrai vasutak mára főként turisztikai célokat szolgálnak.

Átadták a Mátravasút Gyöngyöst Gyöngyössolymossal összekötő szakaszát pénteken. A felújítás a Szalajka-ház állomásig tart majd, de még nem készült el, ezen kívül vasúti vagonokat és mozdonyokat korszerűsítenek. A Gyöngyössolymoson, a Jánoska megállónál rendezett ünnepségen Bitay Márton, az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára kiemelte az erdészeti szállítás fontosságát. Ebben régen a vasút, ma a közút játszik nagyobb szerepet, de a keskeny nyomtávú vasutakat máshogyan is lehet hasznosítani, más attrakciókkal összekapcsolva. A Mátravasutat 700 millió forintból korszerűsítik, két szakaszban.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője a Mátrát drágakőnek nevezte, amihez szép és óvó foglalat kell, ennek a része a kisvasút is.

Révész Máriusz, az aktív kikapcsolódásért és kisvasutakért felelős kormánybiztos visszaemlékezett arra, Szilvásváradon egy kisvasúti napon hívták föl a figyelmét a felújítások fontosságára. Hatmilliárd forintos csomagot terjesztettek a kormány elé, amely tízmilliárd forintra növelte a fejlesztési keretösszeget. Ez az első állomása a programnak, de összesen nyolc vonalon lesznek felújítások. A mátrai beruházáshoz egy biciklis szerviz központ is tartozik a Szalajka háznál, s a vasúton kerékpárszállító kocsik is közlekednek majd. Hozzátette, előbb-utóbb lesz kabinos felvonó is a Kékesre, s Szurdokpüspöki mellett egy kerékpáros pályát terveznek. A kisvasúti felújítások második ütemét tavasszal terjesztik a kormány elé, s szeretnének fejleszteni egyéb közjóléti attrakciókat is.

Jung László, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója az átadón kitért arra, a mátrai vasutak mára főként turisztikai célokat szolgálnak. Az Egererdő három vasútja, Mátra, Felsőtárkány és Szilvásvárad tavaly közel 358 ezer utast szállított, idén pedig már meghaladták ezt a számot. A Mátravasúton várhatóan idén hetvenezren utaznak.

