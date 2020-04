Minden korosztályra odafigyelnek a járvány idején is Bodonyban

A településen a veszélyhelyzet kihirdetése után az első héten minden bodonyi lakost értesítettek a legfontosabb információkról, hogy megfékezzék a járvány terjedését.

Amikor döntött a kormány az iskola- és óvodabezárásokról, Vince János, a település polgármestere is sejtette, hogy azonnali, összehangolt cselekvésre van szükség. A veszélyhelyzet kihirdetése után az első héten minden helyi lakost értesítettek a legfontosabb információkról, amelyek a járvány terjedésének megakadályozását szolgálták.

– Megszerveztük gyorsan, ki hordja rendszeresen az ebédet az időseknek, s a gyermekeknek – magyarázta a polgármester. A hirtelen jött krízishelyzetben kapóra jött a pályázati forrásból kialakított, tavaly átadott, Jó kis hely elnevezésű intézmény, ahol délelőtt Vince-Kovács Katalin koordinátorral és Mille Gábornéval együtt segítik a gyerekeket a tanulásban. Ehhez Szalai Gáborné szakmai vezető ad szükség szerint online támogatást. Ugyanott két-három óvodáskorú gyermek felügyeletét is vállalják szükség esetén, délután pedig azok a diákok vehetik igénybe a segítségüket a digitális tananyag elsajátításában, akik otthon nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel.

Az egyetlen helyi kisbolt szolgáltatása is felértékelődött a járvány idején. Itt telefonon veszik fel a rendeléseket, majd beszerzik az árut, és házhoz is szállítják.

A háziorvos, dr. Pallinger Georgina és asszisztense, Gáspár Krisztina leginkább telefonon tartják a kapcsolatot betegeikkel, és közreműködnek a felmerülő panaszaik orvoslásában.

Vince Jánostól megtudtuk azt is, hogy azonnal betiltották a mozgóárusítást. Csak az élelmiszert szállító, eddig megszokott s megbízható kereskedők juthatnak be a falujukba.

A szép tavaszi idő náluk is kirándulásra, sétára csábít sokakat, ám egy ideig arra kérnek mindenkit, hogy csak az egy háztartásban élők mozduljanak ki egy-egy sétára, mivel a csoportosulást tiltják. A festő szépségű kis falu tavainál is nagyobb a szigor, a nyaralótulajdonosokat pedig szintén arra kérték, hogy házaikba megérkezve tartsák be a szabályokat.

– Úgy gondolom, eddig jól vizsgázott a közösség. Mindenki megértő, belátó és fegyelmezett. Arra külön büszke vagyok, hogy szolidaritásban is jeleskedtek a bodonyiak. Sok lepedőt gyűjtöttünk össze a a családoktól, amelyekből a Recski Hórukk Egyesület önkéntesei varrtak maszkot minden helybelinek, a felesleget pedig egészségügyi intézményekbe szállították. Bízom benne, hogy ezen a nehéz időszakon is túljutunk, és együtt, egészségesen ünnepelhetjük meg a járvány végét – nyilatkozta a kistelepülés vezetője.