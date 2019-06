Örömteli diákrandevú a 4-es iskolában – ötven év után

Fél évszázad múltán jöttek össze újra a mai Bartók téri, akkori 4-es számú általános iskolától akkor búcsúzott három osztály tagjai. Nagyon örültek egymásnak, érdekes történeteket meséltek magukról.

Egymást kitörő örömmel üdvözlő, azért néha merengve méricskélő szépkorúaktól telt meg élettel az egri egyetem Bartók téri gyakorlóiskolájának – az egykori 4-esnek – a bejárati aulája. Volt is erre jócskán ok, hiszen sokan közülük fél évszázada nem találkoztak. Ötven éve, 1969-ben ballagtak általános iskolai alma materukban az akkori nyolcadik évfolyam három osztályának tanulói.

Egykori B-sek, Budavári Ágnes és Misi Katalin fejéből pattant ki a nagyszerű ötlet, hogy épp ideje egy csodás randevúnak. Mind a három osztály diákjainak, akik nyolcvannyolcan fejezték be alsófokú tanulmányaikat abban az esztendőben. S akik eleget tettek a kiváló szervezők meghívásának, nem bánták meg, hiszen ismét beszélhettek hajdani társaikkal, felidézhették a valamikori csínytevéseket, a máig megőrzött szép – esetleg nem túl kellemes – emlékeket.

Különös zsongás töltötte be szombat délután az ebédlőt, ahol a jó kedélyű hölgyek és urak egycsapásra átváltoztak a régi diákokká. Nagy figyelemmel hallgatták Kormos Istvánné Valika néni bölcs gondolatait, akire legtöbben szigorú, de emberséges és igazságos tanárként tekintettek annak idején. S mielőtt mindenki elmesélhette dióhéjban élete történetét, felállva, fejet hajtva emlékeztek arra a tizenöt egykori diáktársukra, akik már nem lehetnek közöttük.

Ami különösen kiváltotta legtöbbjük tetszését, az az volt, hogy a mesélők döntő része szíves-örömest elevenített fel öt évtizeddel ezelőtti, számára máig emlékezetes pillanatokat, szituációkat is. A rosszalkodástól, például a fejbetöréstől (most bocsánatot is kért a tettes) a játékos ötleteken át az utolsó év záróbuliján nagy sikert arató saját diákzenekar fellépéséig az intézmény tornatermében.

Aki ott volt ezen az összejövetelen, annak jó érzés volt hallani a ma már számos nagymamától és nagypapától a roppant erős és nagyon pozitív életigenlést, s hogy az előadásokat legtöbbjüknél irigylésre méltó kisugárzás, hatvanegynéhány évesen is megsüvegelendő tettrekészség kísérte. Egyikük esete egyszerre volt nagyon megrázó és tapsra ragadtató: pár éve súlyos betegség miatt pár hónapot jósoltak neki az orvosok, ám ő nem törődött bele, küzdött a kórral, még idén év elején is életmentő műtéteken esett át, de ma csodásan néz ki, fiatalos lendülettel beszél minderről, arra intve mindenkit: sosem szabad feladni, bármit mondjon bárki!

Ezen írásban sajnos, nincs hely valamennyiük sztorijának lejegyzésére, de elhiheti bárki, mindegyiküké megérne egy-egy szép regényt. Legfeljebb az árnyalja némileg az összképet, hogy az elbeszélésekből kiderült, a jelen lévő csaknem félszáznyi mama és papa majdnem felének van olyan gyermeke, aki külföldi munkával igyekszik – kénytelen – megteremteni családjának a jobb megélhetést.

Nem feledhető el megemlíteni a hajdani diákokat útba igazító osztályfőnökök nevét: a A-soké Béky Lórándné Jutka néni, a B-seké Papp Károly, majd Kocsis Sándorné Erzsike néni, a C-seké Markos Tiborné Margó néni.

A találkozó kitűnő hangulata alapján nem meglepő, hogy szinte valamennyi ott lévő egyetértett: e randevúkat érdemes rendszeressé tenni.