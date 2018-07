Óvjuk sokkal jobban vizeinket!

Bár a szolgáltatott ivóvizeink biztonságosak és bátran fogyaszthatók, hazai vizes élőhelyeink ökológiai egyensúlyának fenntartásáért sokkal többet kell tennünk! Sok más szempont mellett a növény- és állatvilág megőrzése is a tét.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A napokban került nyilvánosságra az Európai ­Környezetvédelmi Ügynökség jelentése vizeink állapotáról. A dokumentumban néhány sokkoló megállapítás is szerepel. E szerint jelenleg az európai felszíni vizek csupán negyven százaléka megfelelő, Magyarország vizeinek pedig kevesebb mint húsz százaléka jó ökológiai állapotú. A WWF, azaz a Természetvédelmi Világalap arra figyelmeztet, hogy a 18 éve elfogadott európai szabályozás gyakorlatba ­való átültetését a tagállamok csak elodázzák, közben a vizeink ­romló állapota hatalmas károkat okoz. A gerinces állatok 81 százaléka eltűnt bolygónkról. A tiszavirág állományában is jelentős csökkenés látszik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nekünk is bőven van tennivalónk vizeink védelméért. E mindannyiunkat érintő témáról két megyei szolgáltatót is megkérdeztünk. A Heves Megyei Vízmű Zrt. és az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. szakemberei ­megnyugtató válaszokat adtak azzal kapcsolatban, hogy a lakossági fogyasztásra szánt vizeink kitűnő minőségűek. E cikkünk a július 13-i számunkban jelent meg.

Az alábbiakban másik aspektusból vizsgáljuk a témát. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a WWWF cikkében foglalt súlyos állítások, melyek hazánkra, s ezen belül a Tisza, Tisza-tó ökológiai állapotára vonatkoznak, mennyire valósak, milyen veszélyre figyelmeztetnek. Az is érdekelt bennünket, kik és mely tényezők a felelősek a kialakult helyzetért, illetve hogy mit tehetünk vizeink védelméért, az ökológiai egyensúly fenntartásáért?

Ezen kérdéseinket dr. Borics Gábornak, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) DKI Tisza-kutató Osztály osztályvezetőjének, tudományos tanácsadójának juttattuk el. Válaszából kiderül, hogy a közelmúltban napvilágot látott közlemény azon állítása, hogy a hazai vizek állapota zömében nem megfelelő és még a romániai vizekénél is rosszabb, objektívnek tekinthető. E közlemény azonban nem tér ki arra, hogy az ökológiai állapot nem azonos a vizek használhatóságával. Tehát csapvizet ezután is bátran fogyaszthatunk, ám vizes élőhelyeink ökológiai állapotának megőrzéséért sokkal többet kell tennünk.

A gazdálkodási tervek nyilvánosak

Az EU valamennyi tagállamának hatévente úgynevezett Vízgyűjtő Gazdálkodási Terveket (VGT) kell készíteniük területük valamennyi vizére vonatkozóan. Ezekben jellemezniük kell a vizek állapotát, és minden olyan esetben, amikor nem éri el a határértékek szerinti jó állapotot, tervezniük kell, hogy milyen lépéseket tesznek a javításra. A VGT-kben a keretirányelv utasításainak megfelelően a vizek ökológiai állapotát egyetlen számmal kell jellemezni. Ez azonban nem az öt élőlénycsoport, illetve a kémiai állapot átlaga, hanem ezek közül a legrosszabb érték. Így tehát ha egy víztér csaknem minden biológiai eleme kiváló állapotú, de egyetlen elem állapota rossz, akkor a végső minősítés eredménye rossz kell, hogy legyen. A szakember felhívja a figyelmet, hogy a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek mindenki számára nyilvánosak, ami amellett, hogy helyes, mert ­növeli a transzparenciát, bizonyos szempontból veszélyes is, mert lehetővé teszi, hogy a részletek mellőzéséből adódóan hamis, vagy legalábbis félrevezető információk jelenjenek meg a médiában.

Ezzel kapcsolatban dr. Borics Gábor úgy nyilatkozott: az Európai Unió 2000 előtt több tucat jogszabállyal igyekezett a felszíni és felszín alatti vizeinek állapotát kontrollálni és javítani. A szakember szavai szerint a kaotikus jogi háttér is oka volt annak, hogy érdemi javulás nem volt tapasztalható az évtizedek alatt. Ezt igyekezett az EU úgy orvosolni, hogy a vizek állapotának javítását, annak lépéseit, egyetlen irányelvben, az úgynevezett Víz Keretirányelveben rögzítette.

– E dokumentum azokat a korábbi jogi eszközöket kívánta fölváltani, melyek pusztán a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése révén igyekeztek eredményt elérni, nem vizsgálva azt, hogy e csökkentéseknek van-e valós hatása a vízi rendszerekre. A keretirányelv gondolkodásmódja fordított. A vízi ökoszisztéma irányából indul el, keresve azon lépéseket, melyek e rendszerek állapotának javulását szolgálják. A dokumentum azt a célt fogalmazta meg a tagállamok számára, hogy a felszín alatti és felszíni vizeknek jó ökológiai és kémiai állapotba kell kerülniük 2015-re. Vélhetően előre látva, hogy ez az időintervallum túl ambiciózus, további két időpont is meg lett jelölve, 2021 és 2027 – árulta el dr. Borics Gábor, hozzátéve: a hangsúly az ökológiai állapoton van, ami egyben azt is jelenti, hogy az irányelv a vizet nem fogyasztási cikknek tekinti, hanem ökológiai rendszerként kezeli.

A szakember tájékoztatásából kiderül: az irányelv a vizek ökológiai ­állapotértékelése során öt biológiai elem vizsgálatát várja el, úgymint halak, makroszkopikus vízi gerinctelenek, fitoplanktonok, azaz lebegő algák és víztípustól függően vízi növények és bevonatlakó algák. A szakemberek valamennyi elem esetén az adott csoport mennyiségi és minőségi összetétele alapján mérőszámokat képeznek, és határértékeket állapítanak meg rájuk, melyekkel az ökológiai állapot egyes kategóriái elkülöníthetőek, így kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz minősítést állapítanak meg. A mérőszámokat és a határértékeket a tagországok összehangolják egymás között, így a kiváló vagy jó állapotról kialakított vélemény EU szinten egységes.