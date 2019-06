Amekkora öröm a nyári szünet­ a nebulóknak, néha majdnem akkora gond a szülőknek, hogy munkaidőben hol, kinél helyezzék el őket. Általában ilyenkor a nagyszülők nyújtanak segítséget. Ha nem, megoldást kínálnak a táborok is.

A kétgyermekes egri Kiss Mónikától megtudjuk, csak a nagyobb, 13 éves lányát, Esztert ­küldi nyaralni a magyar tengerhez. Az ötnapos balatoni tábort a gyermek iskolája szervezi. Vacillált, hogy engedje-­e, de elsősorban nem a pénz miatt, hanem mert félti őt. Másik gyermekét, a kisfiát még nem ereszti el, így az ötéves Bendegúz otthon vagy a nagyszülőknél tölti a nyarat.

Körülnéztünk szűkebb hazánkban, milyen táborok várják a diákokat a vakáció ideje alatt. Kezdjük az egri egyetemmel, ahol lesz MegyEKEnni, SzeretlEKE, illetve Varázslatos Kémia tábor is. Idén Kódolótábort is szerveznek augusztus utolsó hetében, ahol a résztvevők játékosan ismerkedhetnek a programozás alapjaival. Rajz- és animációs, labdajáték-előkészítő, valamint sporttáborba, illetve utaZOO-ba is várja a résztvevőket az intézmény, ahogy a Tittel Pál Könyvtár is szervez elfoglaltságot kisiskolások számára. Tervezik, hogy a könyvtári táborban idén rászoruló gyerekek ingyenesen is részt vehessenek.

A taborfigyelo.hu ­oldalon különlegességekre is leltünk. A Tisza-tó környékén, pontosabban Poroszlón és Sarudon javarészt a vízé a főszerep. Az utóbbi helyszínen szerveznek vitorlás és „Matula pergető” gyerekhorgásztábort, de felderítői feladatok mellett hucul lovas kemping is várja a fiatalokat. Poroszlón ugyancsak a kis ho-ho-horgászoknak kedveznek. Parádfürdőn 19. éve szerveznek rendkívül látványos, tartalmas és vidám kosztümös történelmi és fantasy szerepjáték táborokat. A tíz nap a mesék birodalmába repíti el a jelentkezőket, ahol hagyományosan vidám hangulattal, izgalmakkal teli fordulatos történetekkel, sporteseménnyel, vetélkedőkkel, tábortűz melletti énekléssel várják a gyerekeket.

Hatvan sem maradhat ki a sorból, ott nyelvi, kézműves-, csajos, sport- és kalandtáborral készülnek a szervezők.

Gyöngyöspatán azoknak a gyerekeknek szerveznek összejövetelt, akik szeretik az állatokat, akiket érdekel a falusi életmód. Részt vehetnek egy élő paraszti udvar mindennapjaiban, ahol gyakorolhatják az állattartás, de ellátogatnak erdei tanyára, tájházba és bivalyrezervátumba is.

A Táborfigyelő legfrissebb adatai szerint a legnépszerűbb tábortéma idén a sport, míg az angol nyelv és az informatika holtversenyben a dobogó második fokát foglalja el. A harmadik helyre a készségfejlesztés került, majd a katonai, honvédelmi és a kalandprogramok következnek a nyári ranglistán. Megjegyzendő, hogy az árakban hatalmas eltérések lehetnek, a Táborfigyelőn elérhető legkedvezőbb árú ottalvós tábor 26 ezer forint, míg a legdrágább 219 ezer forint. A napközis táborok többnyire olcsóbbak, mivel azoknál megspórolható a szállásköltség.