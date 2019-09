Reumatológusok találkoznak Egerben

A reumatológus szakma több mint ötszáz orvossal és száznál több szakdolgozóval képviselteti magát a csütörtökön kezdődött, és szombatig tartó konferencián, melynek az Eger Hotel ad helyet.

A vándorgyűlés egyik rendezője a Magyar Reumatológusok Egyesülete, melynek elnöke, dr. Szekanecz Zoltán sajtótájékoztatón elmondta: a reumatológiai kórképek sokfélék, s akad olyan köztük, amely népbetegségnek számít, ahogy ritka kórok is vannak e csoportban. Az orvoshiány egyelőre nem érinti e területet, hazánkban ugyanis mintegy ezer reumatológus gyógyít, ám intő jel, hogy egyharmaduk nyugdíjas korú vagy ahhoz közelít. A 3 napos egri vándorgyűlésen mintegy 60 előadás hangzik, el, és a betegszervezetek is beszámolnak életükről. Külföldi orvosok is megosztják tapasztalataikat, és szó lesz az igazán ritka kórképek kezeléséről.

Dr. Nagy Katalin, az egri Markhot Ferenc Kórház főorvosa azt is kiemelte, hogy a városban komoly hagyományai vannak e betegségcsoport terápiájának, s ez részben a radonos gyógyvízre épül.