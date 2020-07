Súlyos kérdésekről szól a nemzeti konzultációs ív – vallja az egri színésznő

A napokban megyénkbe is megérkeztek a nemzeti konzultációs kérdőívek. Ennek fontosságáról Saárossy ­Kingát, a Gárdonyi Géza Színház színésznőjét kérdeztük.

– A nemzeti ­konzultációs ív minden témája jelenünk és jövőnk súlyos kérdéseiről szól. Felvetései az egész ország szempontjából meghatározóak, kortól, nemtől és politikai hovatartozástól függetlenül – fogalmazott a Gárdonyi Géza Színház színésznője a Heol kérdésére.

A koronavírussal mint aktuális idei témával kapcsolatban elmondta, sajnos, ez szövi át most a mindennapjainkat, s úgy látszik, még egy ideig nem szabadulunk tőle.

– Már kitöltöttem az online kérdőívet. Jogomnak és kötelességemnek érzem, mint ahogy egy-egy parlamenti, önkormányzati vagy egyéb választáson való részvételt is – jelentette ki.

Hangsúlyozta, nem mindegy, hogy milyen intézkedéseket vezetnek be, ha a szükség úgy kívánja. Fontos, hogy a kormány egyértelmű visszajelzéseket kapjon intézkedései, tervezett rendelkezései helyességét illetően. Szavai szerint minél nagyobb egy adott intézkedés támogatottsága, annál eredményesebb lehet. Az ív konkrét kérdései főként a járvány elleni védekezés és a gazdaság talpra állítása érdekében tett és teendő lépésekre irányulnak, de fontos téma az örökkötvény-terv vagy a bevándorlás ügye is. Ha valaki ellenvéleményt szeretne kinyilvánítani valamelyik felvetéssel kapcsolatban, arra is van lehetősége.

A művésznő ismertette, volt már rá példa, hogy a nemzeti konzultáció során az íveket kitöltők és visszaküldők érdemben befolyásolták a tervezet életbelépését. Például a gyermekek után járó pluszszavazati jog lehetősége az új Alkotmányról szóló nemzeti konzultáció keretében nem kapott elég támogatást, s nem is lépett életbe. Ugyanakkor a válaszadók közel egésze egyetértett azzal, hogy az Alaptörvény a jogok mellett az állampolgári kötelezettségekről is szóljon.

– Szerencsére a környezetemben senki nem volt karanténban, de bénító volt a tudat, hogy veszélyben vagyunk, felfordult a világ, és semmi nem megy a megszokott rend szerint. Aztán lassan kialakult egy újfajta napirend, tennivaló ezer akadt, ha szakmai igen kevés is. Művészeink a színház közösségi oldalán videófelvételeken üzentek a nézőknek verssel, zenével, dallal, én is elmondtam például egyik kedvenc versem. Nagyon hiányzott az életem egy darabja, a színház, a kollégákkal és a közönséggel való élő kapcsolat – emlékezett vissza.

Hozzátette, a járvány elleni intézkedések külön-külön s együttesen csak akkor lehetnek hatékonyak, ha nagy társadalmi támogatottsággal bírnak. Csak úgy lehet hatékonyan védekezni, ha az intézkedésekkel a lakosság nagy többsége egyetért. Szerencsére nálunk az emberek többségének példás fegyelmezettsége és összefogása eddig sikert hozott a járvány leküzdésében. Fontos, hogy ez így maradjon.

– Több kollégám segített a rászorulóknak. A színházban készített maszkokat vittünk el időseknek, volt, aki bevásárolt vagy hivatalos ügyet intézett. A színház közösségi profilján, a virtuális nézőtéren vártuk a közönséget egy-egy régebbi előadásunk felvételével. A visszajelzések szerint sokaknak sikerült örömet szerezni nemcsak szűkebb hazánkban, de az ország számos pontján, s a határon túli magyarlakta területeken is – közölte.