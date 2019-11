Száz zsák szemetet szedett össze a Bükkben az önkéntes Gábor

Duli Gábor azt reméli, akciója másokat is inspirálhat abban, hogy egymagunk is sokat tehetünk a környezetért.

Duli Gábor tavasz óta gyűjti a szemetet a Bükkben. A szeretlekmagyarorszag.hu-nak eljuttatott levelében azt írja: reméli, hogy a példája másokat is inspirálhat, és megmutatja, hogy egy ember is tehet sokat a környezetért.

„Mint sokan mások, én is azt kérdeztem magamtól, hogy mit tehetek én, egyedül” – így kezdődött Gábor akciója, amit fotókkal is dokumentált. Gyakori túrázó lévén nagyon zavarta, hogy sokszor botlik szemétbe az erdőben. Elhatározta: most már ideje tenni azért, hogy ez megváltozzon.

„Tavasszal és ősszel összesen száz zsák szemetet szedtem össze egyedül. Ez 6000 liter szemetet jelent, hiszen 60 literes zsákokat használtam. Ezeket természetesen nem az erdő közepén hagytam, hanem kukák mellé helyeztem, ahonnan az illetékesek továbbszállították a megfelelő helyre. A Majális parkot, a Szinva egy nagy részét, a Csanyikot és környékét teljesen sikerült megtisztítani. A legapróbb műanyag darabokat is összeszedtem, és volt, hogy a talajból ástam ki több éve otthagyott zacskókat és palackokat” – írta a portálnak.