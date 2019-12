Szilveszteri bőség, húzós árakkal

Ha szilveszter, akkor pezsgő, virsli, házibuli. Nincs ebben semmi új, de most egy frissen készült tanulmánnyal is rásegítettek, miként múlatja az óévet a magyar. Mi az üzletekben néztünk szét. Minden jóval drágább, mint tavaly.

Bár karácsony napjaiban a legtöbb családban tele voltak az asztalok mindenféle jó falattal, az évzáró szilveszterhez némiképp más menü dukál. Ha a hagyományokhoz igazodunk, akkor feltétlenül kell némi lencsét főznünk a bőséges új esztendőért, a tehetősebbek pedig malacot tálalhatnak. A karácsonyi zsongító étel-ital már a múlté. Új ünnepre készülünk, az óév búcsúztatására.

Ennek megfelelően az üzletekben újabb roham indul. Ezúttal a virsli, a pezsgő a legkelendőbb. Pénteken bekukkantottunk néhány áruházba, ahol már kora reggel nagy erőkkel töltötték újra a polcokat az eladók. Ezúttal az év utolsó napjára való kellékek kerültek a szemünk elé. A kínálatot nézve megállapíthatjuk, hogy bőséges, de az is szembeötlő, hogy egy esztendő alatt mindennek megugrott az ára. A sertés alapú húsok, felvágottak, virslifélék legalább húsz-huszonöt százalékkal drágábbak, de jóval többet kérnek a lencséért, a szendvicsekre való zöldségekért is.

A betérő vevők leginkább a szilveszteri buli kellékeit keresték, jelesül lencsét, sonkaszeleteket, tejfölt, akciós virslit, és persze nagy tételben italokat pótoltak, amelyek elfogytak karácsonykor. Kartonszámra vásárolták az ásványvizet, a pezsgőket, a koktél alapanyagokat. A pezsgőfélék már halomban állnak. Itt is tapasztaltunk némi áremelkedést, ám az akciós áruk szépítenek valamelyest a helyzeten. Találtunk alkoholmentes gyerekpezsgőt 5-600 forintért, a legkedveltebb hazai márkák palackja ezer forint körül kapható. Aki komolyabb minőséget szeretne, az több ezer forintot is kifizethet egy üvegért.

Az egyik legnagyobb áruházlánc egri üzletében több mint harmincféle csomagolt virslit fedeztünk fel. Az olcsó fajta kilóját 800–1000 forintos áron is megvehetjük, de láttunk roppanós bécsi virslit ezerhatszázért, ennek juhbeles, prémium változatáért 2200–2400 forintot is elkérnek.

Megtudtuk, a hazai fogyasztók az ömlesztett, kilós virslik közül a juhbeles és a frankfurti virsliket részesítik előnyben, míg az előre csomagolt termékek közül a nagy, egy kilogrammos kiszerelésű műbeles és bécsi virsli számít a legnépszerűbbnek. A bőrös malac kilónkénti ára is alaposan megugrott, mint minden sertéshúsé. Míg tavaly 1200 forintért is megkaptuk a malachús kilóját, most legalább 1500–1600 forintért mérik.

A pezsgő, a szerpentin, a színes papírtrombiták, a bohókás parókák, a tűzijátékok, s a többi jól ismert évbúcsúztató kellék is kapható már az üzletekben, az utcai árusok pedig jövő hétfőn, kedden települnek ki.

A legtöbb családnál az év utolsó és az új év első napján szárnyast nem adnak az asztalra, mert a néphiedelem szerint elrepítheti, elkaparhatja a szerencsét. A pulyka haragot hoz a házhoz. A halat is hanyagoljuk, hiszen elúszik vele a szerencsénk. Ha nem akarunk jövőre sokat nélkülözni, akkor tálaljunk sült malacot, ami kitúrja a szerencsénket. Ám egy tányér lencse- vagy bableves is megteszi, ez gazdagságot ígér.