Teljessé vált a Tisza-tavi kerékpáros kör

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az aktív turisztikai szezon megnyitásaként átadta a Tiszafüred és Poroszló között kiépült kerékpárutat és hidakat szombat délelőtt.

A szakasz elkészültével immár teljessé vált, az összesen mintegy hetven kilométeres Tisza-tavi kerékpárút. – Az elmúlt években azt mondtuk, hogy mindenki aki bringás jöjjön a Tisza-tóhoz, hiszen majdnem teljes egészében körbetekerhető. Ez most megváltozott, a mai nappal teljes lett a biciklis kör – mondta portálunk kérdésére Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott, a térség országgyűlési képviselője.

Megköszönve Magyarország Kormányának a megvalósult fejlesztés támogatását szólt arról is, hogy még az esős idő ellenére is hatalmas élmény volt számára átkerekezni az elkészült hídon. – Most, hogy a veszélyhelyzet véget ért, s talán a kellemes nyári idő is megérkezik bizonyára mindenki vágyik a kikapcsolódásra. Idén nyáron az úti cél legyen belföldi, hiszen országunk szépségeit felfedezve, a turisták a magyar vállalkozásokat támogatják – fogalmazott Nyitrai Zsolt.

A helyieknek nem csupán turisztikai és sportolási lehetőség a fejlesztés. Bornemisza János, Poroszló polgármestere a megnyitón elmondta, hogy régi álom vált valóra azzal, hogy megépült a szakasz. – Ez a forgalmas kilenc kilométer veszélyes volt már két és négy keréken is. Ám mától biztonságban kerekezhetnek itt a nyaralók s a helyi családok is – mondta a polgármester.

A Tisza-tó nagyobbik, déli része körüli kerékpárút az elmúlt években nagyrészt megvalósult. Ez alól kivételt csak a 33. sz. főút menti szakasz jelentett, melynek megépítésével lehetővé vált a teljes körbejárhatóság. A most elkészült szakasz elsődleges célja támogatni egyrészt a térség turizmusának további fejlődését, másrészt pedig kiszolgálni a két település közötti hivatásforgalmi kerékpáros igényeket. Megteremtve ezzel a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit, a megnövekedett kerékpáros forgalomból fakadó baleseti kockázat jelentős csökkentése által.