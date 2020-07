Termelői piac nyílt Noszvajon

A tér számos új szolgáltatáselemnek ad otthont.

Átadták a patakparti termelői piacot pénteken a Kossuth út 68. szám alatt. A beruházás ötvenmillió forintból valósult meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében.

Szabó Péter polgármester ismertette, cél volt, hogy a hagyományos termelői piac funkció biztosítása mellett a falu gazdagodjon olyan rendezvényhelyszínnel is, ami beilleszthető az éves turisztikai programkínálatba, s stílusosan rehabilitáljanak egy leromlott állagú ingatlant.

– Mostantól egy XIX. századi gazdaudvari környezetbe invitálhatjuk a termelőket és vásárlókat. A pályázaton belül egy zárt áruszállító teherautót is vettünk, az épületet napelem látja el árammal, Noszvaj pedig megkapta első elektromos autótöltőjét is. A piacnapot péntekenként tartják meg, a területen egy helyi termék bolt és kávézó is nyílt, ahol tartós helyi élelmiszerek érhetők el – fogalmazott.

A megnyitón Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke bejelentette, 250 millió forintból új bölcsőde épülhet a faluban, szintén TOP-os forrásból.