Tippek Heves megye Tündérszépétől: így tartsd formában magad a négy fal között

Kohánszky Annamária is csatlakozott azokhoz, akik önkéntes házi karanténba vonultak, és arra buzdítanak, hogy a veszélyhelyzet idején mindenki maradjon otthonában. Szűkebb hazánk Tündérszépe is nehezen viseli az embert próbáló időket, azonban megvannak a maga praktikái arra, hogy a bezártság ellenére megőrizze formáját. Tippjeit, tanácsait most az olvasókkal is megosztja.

– Hogyan éled meg ezeket a napokat és mit gondolsz a jelenleg kialakult kritikus helyzetről?

– Már másfél hete home office-ban dolgozom, ami némi könnyebbséget jelent, így ugyanis nem kell védekeznem még a munkahelyemen is. Az elején talán nem vettem annyira komolyan ezt a helyzetet, mint kellett volna, viszont ahogy teltek-múltak a napok, már egyre félelmetesebbnek tűnt ez az egész. Tudni kell ráadásul, hogy édesanyám ápolónő, az öcsém pedig rendőr, így elég közelről látom az eseményeket. Úgy gondolom, jelen pillanatban az a legjobb megoldás, ha mindenki otthon marad, és hacsak nem muszáj, akkor nem mozdul ki sehová. – Saját Facebook-oldaladon is csatlakoztál az immáron egész világbon elterjedt kampányhoz, miszerint mindenki maradjon otthon a veszélyhelyzet idején.

– Valóban. Úgy gondolom, hogy most nem igazán tudunk mit tenni a vírus ellen, mint hogy otthon maradunk. Így ugyanis jelentősen lassíthatjuk a vírus további terjedését, és elkerülhetjük, hogy megfertőzzük barátainkat, ismerőseinket, rokonainkat. – Tudjuk rólad, hogy sokat jelent számodra a mozgás. És azt is, hogy rendszeresen látogatod az edzőtermeket. Hogyan tartod mostanság formában magad, ebben a nem éppen ideális helyzetben?

– Az edzőterem, ahová járunk, egyelőre még nyitva van, azonban minden egyes eszközt használat előtt és után is alaposan fertőtlenítünk. Én egyelőre heti kétszer járok le, de csakis kesztyűben és maszkban. – Az interneten egyre inkább elterjedt, hogy már nem a szabadban, hanem különböző kihívásokhoz csatlakozva otthon sportolnak az emberek. Mit tanácsolnál nekik?

– Én is látom a közösségi oldalakon, hogy egyre több tréner oszt meg különböző videókat, vagy éppen tart online edzéseket. Én azt javaslom, hogy mindenki éljen ezzel a lehetőséggel. Már csak azért is, mert a boltokban nagyon jó sporteszközöket lehet kapni, amelyek nem is olyan drágák. Jövő héten mi is ezeket használjuk majd otthon. Így mindenki formában tarthatja magát, sőt, ha otthon sportolunk, akkor az étrendünkre is jobban odafigyelhetünk; számolhatjuk mondjuk a kalóriákat és megfelelő étrendet alakíthatunk ki. Nagyon fontos, hogy az immunrendszerünk és a szervezetünk is megfelelően működjön legyen ebben a nehéz időszakban. Maradjunk egészségesek! – Milyen hosszú időszakra tervezel berendezkedni ebben a formában otthon?

– Ha az olasz példát nézzük, akkor június-júliusig alighanem elhúzódik ez a helyzet. Viszont nagy örömmel látom, hogy az állam is nagyon komoly intézkedéseket hozott, és mindent megtesz az emberek egészségéért. Ez biztosan elősegíti, hogy minél előbb túl legyünk ezen az egészen. Tuti edzéstippek otthonra Heves megye Tündérszépétől has- és háterősítő gyakorlatok, amelyekhez nem kell semmilyen segédeszköz

felülés és törzsemelés, egy-egy két- vagy másfél literes ásványvizes palackkal

guggolási gyakorlatok

bicepszre edzés