Több mint 27 ezer pohár forralt bor fogyott a boszorkányos Luca-napokon

Idén sem maradt el Gyöngyöstarján egyik legkedveltebb rendezvénye, a lucázás, amely nemcsak a környékbeli településekről, hanem az ország különböző pontjairól is idecsábítja a látogatókat.

Már hosszú évek óta megrendezik a borkóstolással egybekötött egész napos programot a településen, ahol minden korosztály számára igyekeznek hasznos és kellemes időtöltést biztosítani. Idén is több százan fordultak meg a rendezvényen és a határon túli testvértelepülésükről, Galambfalváról is érkeztek látogatók – tájékoztatott a polgármester. Nagy Károly szavai szerint kétségtelen, hogy ez alkalommal is a közkedvelt téli italból fogyott a legtöbb, amelyet Dósa Tibor királyi szakács ízesített.

– A borkészítésnek nagy hagyománya van itt, hiszen nálunk található a Haller-pince, Közép-Európa leghosszabb egyenes ágú pincéje, amelyet ezen a napon bárki ingyenesen megtekinthetett. Az is immár hagyománnyá vált, hogy a Luca-­nap alkalmával, bárki megkóstolhatja a helyi borászok által felajánlott 600 liter borból készített ízletes forralt borunkat is. Tizenhárom éve kezdtük el a településünkön a lucázást és kiszámoltam, hogy ez idő alatt átlagosan 600 liter bort forraltunk évente. Ehhez mintegy 500 kilogramm kristálycukrot használtunk fel. Tehát több mint nyolcezer liter bor fogyott el az évek alatt. Ha könnyebben el akarjuk képzelni ezt a mennyiséget, akkor ez mintegy negyven darab kettő hektoliteres olajoshordót töltene meg. A további számítások szerint pedig 26 ezer 600 darab három deciliteres pohárnyi forralt bort jelentene – sorolta a faluvezető.

Az általános iskolásoknak meghirdetett boszorkánykészítő verseny is nagy sikert aratott. Összesen öt embernagyságú banyát készítettek a gyerekek, amelyek a falu öt különböző helyszínén díszelegnek. A polgármester megjegyezte, hogy a boszorkányok mindegyike első helyezett lett, mert nem tudtak dönteni a „gyönyörű” bábok közt. Megtudtuk azt is, hogy a borok közt azonban akadtak „legek”.

– Különleges ízesítésű forralt bort is többen készítettek kisebb bográcsokban, és ahogy ezt az előző években már megszokhattuk, versenyeztek is a csapatok A legjobb nedű címért. Az aldebrői csapat a Legkülönlegesebb íz kategória győztese lett, a gyöngyösi Radír csapata a Leggyümölcsösebb íz elismerését érdemelte ki és Jenei Károly helyi versenyző a Legtarjánibb íz kategóriában nyerte meg a versenyt.

Ahogy ez lenni szokott, a település civil szervezetei értékasztalokat készítettek, amelyeken helyi specialitásokat és finomságokat kínáltak, de bábszínház és kézműves-foglalkozás is várta a kisebbeket. A látogatók templomi koncertet is hallhattak, majd táncosok, énekesek és könnyűzenei előadók váltották egymást a színpadon. Délután négy órakor vette kezdetét a fáklyás felvonulás, majd este tizenegy órára az összes forralt bor elfogyott – árulta el a polgármester, aki azt is hangsúlyozta, hogy a helyi borászok több mint tíz éve támogatják boraikkal a rendezvényt, ami méltó példája az összefogás és az együttgondolkodás erejének.

