Több tucatnyi buszváró korszerűsödhet Egerben

Tizennyolc napirendi pontot tárgyalt csütörtökön az egri közgyűlés, amelyen szó volt a nehéz helyzetbe került Agria – Humán Nonprofit Kft. helyzetének rendezéséről, a helyi buszmegállók korszerűsítéséről, valamint sportfejlesztésekről is.

Az ülés előtt Habis László polgármester (Fidesz-KDNP) gratulált a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának, Tőzsér Istvánnénak az intézmény legújabb elismeréséhez, az Informatikai és Könyvtári Szövetség által megítélt A könyvtárügyért kitüntetéshez. A városvezető megköszönte a könyvtár dolgozóinak munkáját, és kérte, a következő hónapok kihívásai közepette is folytassák nemes missziójukat, az olvasás népszerűsítését.

Ezt követően az első napirendek között szó volt az önkormányzat tavalyi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a tavalyi maradvány jóváhagyásáról is. Habis László elmondta, a tavalyi év eredményes volt pénzügyi, gazdasági és vagyoni szempontból is, a város fejlődött, a vagyona gyarapodott. A megyeszékhely tavalyi bevétele közel 10,3 milliárd forint volt, az év végén 611 millió forint volt a tartalék, igyekeztek úgy gazdálkodni, hogy akár egy váratlan helyzetet is tudjanak kezelni.

Újabb sportfejlesztésről is döntött a grémium, a felsővárosi sporttelepen a nagy műfüves pálya felújításán és az új pálya építésén felül pályavilágítást is kiépítenek a Magyar Labdarúgó-szövetség támogatásával. Martonné Adler Ildikó alpolgármester (Fidesz-KDNP) elmondta, ezzel is színvonalasabb, élhetőbb lesz a sporttelep, az utánpótlás-nevelésnek pedig még méltóbb, színvonalasabb helyszínt tudnak biztosítani. Határoztak arról is, hogy a Dobó István Vármúzeum két pályázatot nyújt be, egyet a műtárgyvédelemre és tárolási körülmények javítására, a másikat pedig a Ziffer Sándor Galéria modernizálására, fejlesztésére.

A helyi fedett buszvárók számának bővítéséről is határoztak, az önkormányzat pályázatot ír ki ennek megvalósítására. Habis László kiemelte, olyan pályázót keresnek, aki új utasvárókat helyezne el és a jelenlegieket is kicserélné. Az új várókban a tervek szerint lenne két reklámfelület, valamint telefontöltő és világítás is. Komlósi Csaba (LMP) üdvözölte a terveket, és felvetette, hogy az elbontott buszvárókat a későbbiekben akár kerékpártárolóként is hasznosíthatnák. Arról is szólt, zavaró, hogy ezeket állandóan plakátok lepik el, erre is mielőbb megoldást kellene találni.

Habis László úgy reagált, nem zárkózik el attól, hogy más célra használják az elbontott objektumokat, de a fő cél egyelőre az, hogy a továbbiakban is utasváróként funkcionáljanak majd olyan helyeken, ahol eddig nem volt fedett váró. Hozzátette, komoly városképrontó jelenség a várók plakátokkal való teleragasztása, amelyre a jövőben keresnek megoldást. Összegzésében aláhúzta, jelenleg az egri buszmegállók mindössze harmincöt százalékában van fedett váró, ha megvalósul a fejlesztés, ez a szám nyolcvan százalékra emelkedhet.

A grémium arról is határozott, hogy pályázat útján partnert keresnek az Agria Humán Nonprofit Kft. számára. Elhangzott, a társaság eredményessége változó, tavaly 36 milliós veszteséggel zárt. A cég további működése, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának biztosítása érdekében egy olyan külső szakmai partnert, beruházót, vagy befektetőt keresnek, aki lehetőleg technológiával és piaci potenciállal is rendelkezik, és növelheti a cég hatékonyságát. Több képviselő is aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzettel kapcsolatban, ezért Habis László leszögezte, nem fog hipp-hopp megszűnni a cég, de a kialakult helyzetet kezelni kell, ezt célozza egy lehetséges partner bevonása.