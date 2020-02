Tovább viszi a három évtizedes értékeket a Heves megyei nyugdíjas szervezet

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének elnökét, Farkas Attilát a szervezet tavaly végzett tevékenységéről kérdeztük. A vezető közölte, az egyik legfontosabb feladatuk a tagjaik érdekvédelme volt. Meglátása szerint a szövetség 28 év alatt létrehozott értékeit tovább őrizték és új elemekkel bővítették.

– Közel egy éve, hogy a közgyűlésükön elfogadták az előző esztendő feladat-, program- és rendezvénytervét. Teljesültek az elképzelések?

– Igen. Programunknak megfelelően fejlesztettük az ernyőszervezetünket, a szolgáltató szövetséget. Legfőbb feladatunk a tagjaink, klubjaink érdekvédelme volt, ami értékvédelmet is jelentett. A szövetség 28 év alatt létrehozott értékeit tovább őriztük és új elemekkel bővítettük. A múlt év értékelése két szempont köré csoportosítható: szervezetépítés, fejlesztés, kommunikáció, illetve a programok, rendezvények megvalósítása.

– Hogyan épül fel most a szövetség?

– Jelenleg 68 tagszervezetünk van 210 taggal. Tavaly három új tagszervezettel gyarapodtunk: a visontai, az atkári és a tiszanánai nyugdíjas klub csatlakozott hozzánk. Új tagszervezeti nyilvántartást készítettünk. Így az információk biztosan eljutnak a szervezeteinkhez. Programjaink biztos alapokat kaptak a községi, városi vezetőkkel és a felelősségteljes tagdíjbefizetéssel. Új alapszabályunkat közösen alkottuk és azt mindenki megismerte.

– Milyen feladatokat jelent mindez a jövőben?

– A következő évek komoly feladata lesz, hogy mozgósítsuk, bevonjuk a közösségi életbe a frissen nyugdíjba vonulókat. A tagjaink hetven-nyolcvan évesek, akik az egészségi állapotukat figyelembe véve részt vesznek a rendezvényeinken, sok munkát vállalnak, de néha bizony előfordulnak lemondások. A szövetség vezetése igyekszik minél több településen megjelenni, hogy megismertesse az emberekkel a szeniorvilág szépségeit, lehetőségeit, a közösségi lét egészségmegőrző szerepét. Igen jó kapcsolat alakult ki a Heves megyei és a települési önkormányzatokkal, valamint más nyugdíjas szövetségekkel. Együttműködünk az Életet az Éveknek nyugdíjas szervezettel, de részt veszünk a Nyugdíjasok Országos Szövetsége munkájában is. Az elmúlt évben nyolc tagszervezetünknek volt jubileumi évfordulója. Örömmel köszöntöttük őket és vettünk részt az ünnepükön.

– Hogyan értesülnek a szép­korúak az őket érintő és érdeklő információkról?

– A kommunikációs hálózatunk jól kiépített, időben kapnak tájékoztatást a klubjaink. A honlapunkat folyamatosan frissítjük, telefonos, elektronikus levelezési rendszer is működik. A programjainkról híradással van az Eger Tv, az Ezüstidő Nyugdíjas Magazinnak is gyakori szereplői vagyunk. Szerepeltünk a bükkszéki sportnappal a köztévé Generációnk című magazinműsorában, s a Gyöngyös Tv-ben. A Heves Megyei Hírlap több alkalommal közölt cikket a szövetség életéről, de ezentúl a Kékes és a Hatvan online felületen is megjelentünk rendezvényünkkel.

– Miként értékeli az elmúlt esztendőben szervezett programjaikat, rendezvényeiket?

– A programjaink kifejezetten sikeresek voltak, nagy részvétel mellett zajlottak. Andornaktályán rendeztük meg a Zsuzsanna-bált, Hevesen tartottuk a megyei kórustalálkozót, Eger a versmondó és dalos találkozónak, Gyöngyös pedig a Kelet-Magyarországi Táncfesztiválnak adott otthont. Együttműködők voltunk a Sarudi Aratófesztivál megszervezésében és lebonyolításában. A Bükkszéki Sportnap igen népszerű volt, 417 kortársunk jött el a testmozgásra. A program része volt a versenyzés, a wellness, valamint az egészségvédelmi szűrés.

– Hagyományosan kiemelt esemény az Idősek Világnapja, népszerű a Szépkorúak Ki Mit Tud?-ja. Igen gyakran szerveznek kirándulásokat is. Tavaly ezek hogyan sikerültek?

– A világnapi rendezvénynek az egri sportcsarnok volt a helyszíne. Itt ötvenhárom tagszervezetünkből kilencszáz tagtársunk ünnepelt. A Ki Mit Tud?-ot, mint mindig, Verpeléten tartottuk. Színes műsort, sok értékes előadást hallhattunk a 38 fellépőtől. Ez a nap 350 nyugdíjas örömére szolgált. Májusban Szilvásváradra kirándult szövetségünk négyszáz tagja. Júliusban négynapos zempléni és felvidéki kiránduláson ismerkedtünk a magyar történelmi emlékhelyekkel. Jártunk Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Kassán, Dobóruszkán, Tőketerebesen, és a kettéosztott magyar településen, Nagyszelmec-Kisszelmecen.

– Röviden összefoglalva hogyan értékeli a tavalyi munkát?

– Sikeres, élményt adó, közösséget építő évet zártunk. A tagságtól kapott bizalomnak megfelelően és azt szem előtt tartva dolgoztunk. A jövőben is velük együtt, közösen szeretnénk építeni, fejleszteni, erősíteni a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségét.