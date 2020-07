Múltidéző sorozatunk legújabb részében felidézzük, miről írt az Egri Népújság 1920. októberében.

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI NÉPUJSÁG. POLITIKAI NAPILAP.

1920. OKTÓBER 22.

Domini Ungari

custodite diligenter Transsylvaniam, quia si illam amiseritis, amissa erit tota Ungaria, sed si illam conservaveritis, amissam Ungariam inde recuperata poteritis. (Magyar urak, szorgalmasan őrizzétek Erdélyt, mert ha azt elveszititek, elvész az egész Magyarország, de hogyha azt megőriztek, igy az elvesztett Magyarországot is visszaszerezhetitek.)

Az igazságos Mátyás királynak a szavai kisértenek s onnan, az akkor még igazán kincses Kolozsvár városából ijesztő, komor árnyukat vetitik előre: Domini Ungari custodite diligenter Transsylvaniam! „Mert hogyha Erdély elvész, elvész az egész Magyarország”: szól szomoruan a jóslat s a szivfacsaró látvány, mely elénk tárul szomoruan bólintgatja az igent. A jóslat beteljesedett. Mert a magyar urak nem őrizték szorgalmasan Transsylvániát!

(…) „Ha ezt az Erdélyt megőrzitek, vele visszaszerezhetitek az elveszett Magyarországot”: ez még az egyetlen bátoritó vigasztalás, melyen a bajok özönvizében, mint hajdan Noe az Ararát hegyén, megpihenhetünk. Míg a miénk volt, nem őriztük, most hogy vele együtt minden elveszett, szivünkbe vág éles fájdalommal a valóság s az elesett ország döngeti koporsója fedelét s int, hogy Erdélylyel még visszaszerezhetjük az elveszett Magyarországot. A megnyomoritott, Golgotára feszitett Erdélylyel és a vértanuk minden keresztjét vállukra vett erdélyiekkel.

Minden beleveszett a nagy tragédia jajába, de el nem veszett. A fájdalmas, nemzeteket perzselő tüznek nemcsak hamva, de fénye is, melege is van. (…) A rettenetes tüzvész romhalmaza sok mindent betemetett, sok reményt agyonzuzott, sok könnyet csalt azok szemébe, akik kikerülték szerencsésen a halált. Butor, ruha, búza, disz, jólét, gazdaság lehetett azonban a tüz martaléka, de nem éghetett el benne a magyarságnak az a lelke, amely nem átkot hozott Turánból, de nagy erőket, összetartó nagy akaratot, élni akarást időtlen-időkig. A. E.

1920. OKTÓBER 23.

A magyar szoknya és a magyar nadrág.

Országunk szétdarabolói, mint ismeretes, tüzzel-vassal üldözik azokat, akik magyar voltukat még mindig bátran vallják. Igy különösen nem jó szemmel nézik a magyar ruha viseletét, ami már nem egy helyen és nem csak egy izben okozott komolyabb összeütközést. A magyar nemzeti szin meg egyenesen vörös posztó a szemükben. Erdélyben már rég eltiltották a nemzeti szineknek még kombinált formában is a viselését s a rendelet betartását ellenőrzik.

De a ruhát le nem vehetik senkiről. Munkácson is a rendőrök az utcán letartóztatták és bekisérték a magyarruhás leányokat, akik a kislányokkal szemben tanusitott brutális eljárásuk miatt felszólaltak. A városban szájról-szájra jár egy kisleány bátor felelete, aki mikor a rendőrségen megkérdezték, hogy miért van piros, fehér, zöld szalag a szoknyáján, igy válaszolt: ha maguk a magyar szoknyától is félnek, hogy fognak félni a magyar nadrágtól?!

1920. OKTÓBER 27.

Szentesitjük

a kultúra védelmében legtöbbet vérzett nemzet ezeréves igazságait durván arcul csapó, egy virágzó, istenáldotta szép országot kinos kereszthalálra itélő békét.

Döbbenetes nagy tragédia ez: egy kegyetlen kálváriajárásra itélt, koldus ország amentmondása a maga halálos itéletére. De ennek is meg kell lennie, mert azt követelik a gazdasági szempontok, az élethez való ragaszkodásunk és annak szüksége, hogy végre-valahára Magyarország is bekapcsolódhassák a világforgalomba. Meg kell ezt is tennünk, mint ahogy aláirtuk a békét annak idején. A szentesités megtagadása részünkről egyszerű hadüzenet volna az antant ellen, már pedig ki hiszi, hogy az egész világot fegyveres erővel le tudnók verni?

De ahogy a béke aláirása nem jelentette a nemzet belenyugvását Magyarország megcsonkitásába, nem jelenti ezt a szentesités sem.

Csak ujabb eszközöket fog kezünkbe adni országunk visszaszerzésére irányuló szent küzdelmeinkhez.

Megnyilik mindenhova az út és mi soha nem csüggedő bizalommal fogjuk sérelmeinket világgá kiáltani. Amit erővel, bátorsággal még most nem tudunk visszaszerezni, azt a müvelt közvélemény meggyőzésével próbáljuk elérni. Ahhoz, hogy izoláltságunkból végre kijuthassunk, egyetlen eszköz most a szentesités.

