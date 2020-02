Újdonságokat is bevezetnek a szakképzési rendszerben

A szakképzési rendszer továbbfejlesztéséről tartottak pénteken munkaértekezletet a Heves megyében működő szakképzéssel foglalkozó iskolák igazgatóinak.

– Ahhoz, hogy az évkezdés zavartalan legyen, szükséges, hogy időben elkezdjük a tájékoztatást, és az erről való együtt gondolkodást – mondta el Pölöskei Gáborné, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár az értekezlet előtt tartott sajtótájékoztatón az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában.

Az országjáró értekezletek jelentősége, hogy az intézményvezetőket felkészítsék a szeptember 1-jétől életbe lépő változásokra. Az új tanévtől ugyanis elindul a technikumi képzés, illetve a szakképző iskolákban az oktatás az idén kezdő kilencedikeseknek. A felkészülés időszaka nem csak az iskoláknak, hanem a diákoknak is fontos, hiszen jelentős döntéseket kell meghozniuk február 19-ig, ugyanis eddig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe.

– A technikum a gimnázium alternatívája, a fiatalok sok esetben jobban járnak, ha ezt választják, hiszen a technikumban ösztöndíjat kapnak, olyan tudást, amely megalapozza az egyetemi tanulmányokat. Újdonság, hogy a diákoknak nem kell egyből szakmát választaniuk, hanem csak ágazatot, és ha azt megismerik két év alatt, akkor elég kiválasztani, hogy pontosan melyik szakmát szeretnék megszerezni – árult el részleteket Pölöskei Gáborné. Aki technikumot végez, kap érettségit és technikusi oklevelet, amely emelt szintű érettségi tantárgynak számít, és elengedhetetlen a felsőoktatási felvételihez.

A szakképzőkben pedig olyan szakembereket kívánnak képezni az új rendszerben, akik az adott ágazatot ismerik, és széles alapokra helyezett a tudásuk. A szakképző iskola három éves lesz, az első évben csak ágazati alapképzést adnak, aztán jön egy vizsga, majd innen kerül vállalathoz a diák. Ott munkaszerződés várja, és a minimálbér 60 százalékát is kézhez kaphatja. Ha elvégzi az iskolát, akkor pedig pályakezdési támogatásban is részesül az eredményeitől függően. A felnőtteket érintő lehetőségek is megváltoznak, tudatta. A 174 alapszakmát és a hozzájuk tartozó szakirányokat jövő évtől csak iskolarendszerben lehet majd tanulni. Az állam biztosítja két alapszakma és egy képzés ingyenes elvégzését.

– Az OKJ megszűnése nem jelenti azt, hogy ezeket a szakmákat nem tanítják már – tájékoztatta lapunkat a helyettes államtitkár. Mint elmondta, technikusi rendszerben ez öt éves képzés, a felnőttek esetében azonban két év lesz. Ez az idő is lecsökkenhet akár fél évre is, az egyedi tanrendnek köszönhetően. A vállalatok is jól járhatnak ezzel, hiszen ha a cég duális képző, akkor a saját alkalmazottját tudja kiképezni, az iskolában pedig az elméleti tudást szerezheti meg a munkavállaló.

Pölöskei Gáborné elmondta azt is, hogy miért volt szükség a rendszer átalakítására. – A környezeti változások annyira gyorsak, hogy erre az oktatás nem tud másképp reagálni, csak egy sokkal rugalmasabb rendszerrel, s ez a szakképzésben különlegesen igaz – fogalmazott.