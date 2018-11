Zacher Gábor: a mai gyerekek már a droggal szocializálódnak

Nyolcszázezer ­alkoholista, nyolcvanezer altató- és nyugtatószerfüggő, huszonötezer orrcseppfüggő, százezer hashajtófüggő és húszezer drogfüggő országa vagyunk – hangzott el dr. Zacher Gábor toxikológus előadásán Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban.

A napokban a felnőttek számára szervezett drogprevenciós délelőttön dr. Zacher Gábor a fiatalok kábítószer- és alkoholfogyasztási szokásairól is beszélt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai gyerekek már a droggal szocializálódnak, és ha nem is próbálják ki, de egészen biztosan ismerik a jelenséget.

– A szülők felelőssége az, hogy a gyerekek „puttonyát” olyan értékekkel és mintával töltsék meg, hogy amikor a fiatal számára felkínálják a drogot, tudjon jó döntést hozni és nemet mondani! A szülő és gyerek közötti kommunikáció az egész kérdés lényege! – hangsúlyozta többször is előadása közben az országosan ismert szakember.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kiemelte, hogy a szülőktől a negatív és elrettentő példák, valamint az agresszív viselkedés hat a legkevésbé a gyerekekre. A tudatmódosító szerekkel kapcsolatban azt kell megértetni a fiatalokkal, hogy egyszer sem szabad azt kipróbálniuk, mert a drog megváltoztat. A toxikológus rávilágított arra is, hogy a függőség kialakulásában órási szerepet játszik a szocializáció és a családi minta.

– A magyarok szeretik az alkoholt, hiszen „a legjobb feszültségoldó” és ezt a fiatalok is hamar megtanulják. A kutatások is azt bizonyítják, hogy sokkal többen lesznek függők azok, akik függő családból érkeznek, mert ha valaki azt látja a családban, hogy egy probléma megoldásaként valamilyen szerhez nyúlnak, akkor ez „beivódik”, és példa lehet később. Magyarországon jelenleg 800 ezer az alkoholbetegek száma, de nyolcvanezren vannak az altató-, nyugtatószerekkel rendszeresen élők, huszonötezer az orrcseppfüggő, százezer ember kapkodja a hashajtót és húszezer drogfüggő él Magyarországon. A kábítószerkérdésről fontos szólni, de a számadatok is azt is mutatják, hogy az alkoholfogyasztásban európai viszonylatban igen előkelő helyen állunk. Hazánk 15–16 éves fiai isznak a legtöbbet, a lányok pedig alig maradnak le tőlük, ők a harmadik helyen állnak. Szintén a magyar fiúk vezetik a sort a dohányzásban is – mutatott rá.

Az előadás résztvevői egyebek között a kémiai szerek előállításáról, a kiváltott hatásairól, a viselkedési addikciók hátteréről is hallhattak. A doktor beszélt arról is, hogy a biofüvek hihetetlen mennyiségben elterjedtek és rendkívül veszélyesek. Szavai szerint: az elmúlt négy évben 300 új szer került a piacra és sokszor a szakma sem tudja mivel is áll szemben. Dr. Zacher Gábor délután a város középiskolásainak tartott előadást.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot is kereshetik a fiatalok

A drogprevenciós napot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a helyhatóság jobbikos frakciója hívta életre, hogy a városban is jelen lévő szerhasználat elleni küzdelemre irányítsa a fókuszt és felhívja a téma fontosságára a figyelmet. A KEF-et a város képviselő-testülete 2001-ben hozta létre tanácsadó testületként, amelynek feladatait a Nemzeti Drogellenes Stratégiai koncepciójához igazodva szakmai program alapján végzi. A KEF feladatául tűzte ki a városban működő, drogprevencióval foglalkozó szervezetek, intézmények együttműködési rendszerének kiépítését, illetve a városban zajló kábítószer-megelőző tevékenység koordinálását.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS