Zerge a hó fogságában

Nagy havazások vannak Ausztriában, ami miatt turisták, köztük magyarok is az Alpokban ragadtak, s már halálos áldozatai is vannak az időjárásnak.

Ez az időjárás az állatok életét is nehezíti. Egy osztrák vasúttársaság által közzétett videóban az látszik, hogy egy alpesi zerge esett a hó fogságába, amiből épphogy a szarva hegye látszódott ki. Az állatot egy hóeltakarítást végző vasúti jármű temette be még kedden a sínekről félresöpört hóval. Amikor viszont ezt észrevették, rögtön a zerge segítségére siettek, és villámgyorsan kiásták. A zerge aztán gyorsan össze is szedte magát, majd odébb szökellt. További jó szökellést kívánunk neki!