Radics Gigi, Malek Andrea és Danics Dóra egy sátorban énekelnek

Jégbefagyott mesevilág, korcsolyapálya, matiné-rock és sok neves magyar zenekar is várja a közönséget a Kultúr Kültéren.

December 8. és 31. között minden ünnepi hangolódásra vágyó embernek, köztük kicsiknek és nagyoknak, a zene, a cirkusz, sőt, a jégpályák szerelmeseinek is van hová mennie: létezik ugyanis egy hely, ahol a közel 350 négyzetméteres jégpálya mellett fűtött, hütte hangulatú büfé és egy egészen különleges sátor várja látogatóit.

Advent idején egyedi, izgalmas programokkal telik meg a Müpa Sátor: kifejezetten ebbe a különleges létesítménybe készítette előadását a Recirquel Újcirkusz Társulat. A Kristály című darab jégbefagyott mesevilágot tár elénk – ilyesmivel valóban csak a téli időszakban találkozhat az ember, de ilyen formában aligha: a dörzsölt artisták jeges porondon mutatják be tudományukat úgy, hogy akinek leesik az álla a csodálkozástól, az vigyázzon, mert még oda is fagy. A produkciót december 8. és 31. között naponta kétszer, összesen 16 alkalommal játsszák.

További jó hír, hogy van kiút az untig ismételt ünnepi lemezek és lejátszási listák forgatagából: a jazz és a könnyűzene szerelmesei is a Müpa Sátor felé vehetik az irányt, ha – a sapkák és az usánkák meleg védelme mellett – füleiket kényeztetnék. A karácsonyt megelőző napokban olyan sztárok előadását lehet meghallgatni, mint Radics Gigi és Szőke Nikoletta közös estje, a kelet-európai életérzést népzenével elegyítő Cimbaliband és az X-Faktor zenei vetélkedő első női győztese, Danics Dóra közös koncertje, vagy épp a Besh o droM fellépése.

De itt nem áll meg a sor: ünnepi hangulatban érkezik a Fool Moon a capella együttes, igazi klasszikus karácsonyi slágerekkel készül a Group’n’Swing, Malek Andrea pedig egy jazz-zenekar társaságában a gospel világába kalauzolja a nézőket.

A legkisebbeket várja a Kolompos együttes Kiskarácsony-Nagykarácsony című műsora: ebben játékos formában, sok muzsikával és énekkel ismertetik meg a gyerekekkel a karácsonyt övező népszokásokat és rítusokat. Megjelenik majd a Miklós-napi alakoskodás, a lucázás, illetve Luca széke-készítés, a boszorkánymeglesés, a termékenységi babonák, vagy éppen a kis Jézus megszületését köszöntő betlehemezés. Korpás Éva új, Libidaridom című, gyerekeknek szóló világzenei albumát mutatja be, a Bahorka Társulat pedig Téli meséjével lop egy kis karácsonyt a szívekbe.

Az alapjáraton kelta rockot játszó Firkin pedig egyenesen új műfajt teremtett: méghozzá a „matiné rockot”, hogy a legkisebbek is megismerhessék – természetesen a nekik megfelelő környezetben és időben – a szülők kedvenc zenekarát, megtartva a felnőttek szórakozását is garantáló összetéveszthetetlen stílust és hangulatot. Az együttes, ahogyan mindig, most is apait-anyait belead majd, hogy az izgalmas rockmatinén gyerekek és szüleik együtt rophassák az ír ritmusokra.

A Kultúr Kültér programjairól bővebben ezen a linken olvashatnak az érdeklődők.

Borítókép: Szőke Nikoletta és Radics Gigi. Forrás: Müpa

