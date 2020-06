Erős évad a Gárdonyi Géza Színház színpadán: Warrennétől a Páratlan párosig

Ha összerakjuk az egri színházi évad előadásaiban megfogalmazott üzeneteket, szinte törvényszerűen kirajzolódik a folyamat: hova jutottunk, hova kellett elérkeznünk. Az eredmény nem más, mint az eddigi életünk kényszerű megállítása.

Az évad első bemutatója, Shaw Warrenné mestersége című darabja a társadalom morális válságáról üzen, arról, hogy az anyagiak mindent megelőznek, felborítják az emberi és a családi kapcsolatokat is. Az Egerek és emberek egy furfangos krimi Agatha Christie-től, ami az egri olvasatban a gyermekkori traumák máig tartó hatásáról szól. A Rigó Jancsi daljáték szórakoztató zenei visszatekintés az egykor élt neves cigányprímás karrierjére, s a vágyak, a realitás és a társadalmi különbségek áthághatatlan voltát is elénk tárja.

A János vitéz az idegenbe szakadt fiataljainknak is szól, akiket éppúgy hazahív a szülőfalu, mint János vitézt Bagó furulyajátéka. A Bolero, a teátrum tánctagozatának háromrészes táncfantáziája, pedig egyenesen mai világunk élhetetlenségével szembesít bennünket, amellett hogy kiutat is mutat. A páratlan páros, Rey Cooney darabja pedig retró világával, de főként a szereplők felfokozott aktivitásával öntudatlanul is sugallja: na, itt kell megállni!

S tényleg: március 12-én leállt az élet az országban, bezártak a teátrumok is. Megéreztük a fenyegetettséget a világjárvány árnyékában, s elkezdtük értékelni, megbecsülni azt, ami a miénk volt. A hiányukból ismertük meg, hogy milyen kiváló társulatunk van kiváló művészekkel!

Az évad gyermekeknek szóló előadásai, melyek eladdig szórakoztatták a kicsiket, szintén átkerültek az internetre, vagy csak a szép foglalkoztató műsorfüzetek lapjain emlékezhettünk rájuk.

Három emlékezetes gyermekelőadás volt az elmúlt évadban. A furfangos kismalac történetét feldolgozó Forró vizet a kopaszra – Szőke Andrea alkalmazta színpadra –, a Samuil Marsak-feldolgozás, A tizenkét hónap és a Csukás István-mese, a Süsü egri változata szórakoztatta a legkisebbeket. A telt házas gyermekelőadások nemcsak a jó közönségszervezés eredményei, hanem a gondos műsorválasztás és a színház több tagozatának köszönhető igényes megvalósítás gyümölcsei. Ez utóbbi három produkcióban érdemes kiemelni a látványos jelmezeket és az ötletes, jól használható díszleteket is.

A Babszem Jankó Gyermek Színház és az egri teátrum együttműködése gyümölcsöző. Könnyebbséget jelent az egri teátrumnak az a Baráth Zoltán vezette csapat, amely két évtizede, a legkisebbekre fókuszál. Munkájuk a magyar népi kultúrából táplálkozik, s ez a mai világban érték! Ha megnézzük a kicsiknek szánt rajzfilmcsatornák kínálatát, amely tele van életidegen történetekkel és figurákkal, szülőként, nagyszülőként megnyugodhatunk, ha gyermekeink a környezettudatos kismalacon és a jóságos Süsün keresztül ismerkednek a világgal.

A társulat kiemelkedő kvalitású s munkabírású művészgárdával rendelkezik. A Topolánszky Tamás vezette GG Tánc Eger a műfaj nemzetközi porondján is bizonyít. A Bolero című produkció látványban, technikai megvalósításban s mondandóban is világszínvonalú.

Ha lenne most közönségszavazás, ebben az évadban a régi törzsgárda tagjain túl olyanok kaphatnák az elismerést, mint Radvánszki Szabolcs, Török Tamás vagy Misurák Tünde, Nagy Szilvia és Nagy Barbara.

A várt Csiky Gergely-bemutató, A nagymama helyett a zárás után olyan korábbi, nívós előadásokat láthattunk az interneten, mint például a Hamlet vagy a Csongor és Tünde.

Az évad hozadéka volt az a néhány vendégszereplés, melyet az első félévben lebonyolítottak: a Műpában, a Nemzeti Színházban, a Tháliában és határon túl. Évadokon átívelő sikere volt a Beke Sándor rendezte Lenkeynek és a Liliomfinak. Szigligeti vígjátéka olyan szerencsés szereposztásban és csillagzat alatt került színre, hogy Blaskó Balázs igazgató, a darab rendezője büszkén mutathatja fel az egri társulat művészi hitvallásaként, mely igazság és hamisság dolgában eligazítja a megyeszékhely nézőit.