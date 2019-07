A füzesabonyi maratonista a 111 kilométer alatt sokat gondolt a jótékonyságra

Dinnyésháton citromos sört kért, kapott is, egy jégkrém társaságában.

Juhász Sándor abszolútban a 17., kategóriájában a 13. helyen végzett 11:59.28 órás idővel a 3. UPC Mobil Ultra Tisza-tó 111 tókerülő futóversenyen. A távot a füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület és a Team Miki csapat tiszteletére futott sportember így számolt be a rendezvényről.

– A héten délutános voltam, így a pihenés nem volt tökéletes a rajt előtt. Kiss Attila jóvoltából gazdagabb lettem egy pöpec éremtartóval. Máris jobb hangulatom lett. A rajtzónába belépve gyors pacsi, pár jó szó mindenkinek. Ismét kísérő nélkül indultam ezen a versenyen. A frissítésen nem agyaltam sokat. Pár szem sótablettán és három energia gélen kívül semmit nem vittem magammal. A folyadékot a szépen elosztott frissítő állomásokon pótoltam. Ezeken a pontokon volt jég is, ami ilyen melegben nagy segítség. Az elején próbáltam „izóval” frissíteni, de gyorsan fel is kavarta a gyomrom. Váltottam vízre és kólára. Szilárd kaja nem is kellett.

Szépen fogytak a kilométerek. Dinnyésháton pedig várt a család, és a Szent Flórián önkéntes tűzoltó csapat. Jól esett a biztatásuk, mert kezdett egyre melegebb lenni. A gáton nem volt árnyék, a térdem is vacakolt. Féltávnál mégis egész jó idővel álltam, ami nagyon meglepett. Jó döntésnek bizonyult a kőkemény júniusi felkészülés. (Amikor tudtam, 11, 12 és 13 óra között indultam edzeni, a legnagyobb melegben.) Visszafelé Dinnyésháton tartottam egy rövid pihenőt. Citromos sört kértem… Kaptam is, egy jégkrém társaságában.

A szakaszok között egyébként próbáltam nem belesétálni. Jól esett a futás. A tempóm picit visszaesett, ám a térdem 70 km után megjavult. Onnatól semmi probléma nem volt. Célba érés után az Egri Vastigrisek csapata jött gratulálni. Ők a négyfős férfi csapatok között a 3. helyet szerezték meg. Szerintem még hallunk róluk! Gratulálok az egri egyéni futóknak is, akik sikerrel teljesítették a távot. Jövőre ez a verseny biztos pont a naptáramban. A rendezvény alatt sokat gondoltam a jótékony futásra. A Team Miki színeiben duplán gyógyító kilométerek voltak a brutál kánikulában a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány által támogatott leukémiás, daganatos, csontvelőtranszplatált és fogyatékkal élő gyermekekért, fiatalokért és családjaikért, Miki barátaiért futottam. Megérdemlik a támogatást, büszke vagyok hogy a csapathoz tartozom! Külön köszönet Szabó-Farsang Ildikónak és Zsákay Tibornak! Nélkülük nem sikerült volna így a verseny – zárta szavait Juhász Sándor.