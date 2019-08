A hétszeres magyar bajnok egri fiú Eb-aranyat nyert

A várnai versenyen 23 pontot vert a második helyezettre.

A 15–17 évesek korosztályától, vagyis a kadetek mezőnyétől Európa-bajnoki címmel búcsúzott Román Bálint Dániel. Az „Unicornis” Egri Íjász SE fiataja a szlovákiai Várnában (Varin) rendezett HDH-IAA 3D-s (három dimenziós) kontinensviadalon végzett az első helyen.

Az alig két hete a 3D országos bajnoki címet hetedik alkalommal elhódított Román a felkészülési időszakot maradéktalanul teljesítette és a formaidőzítését is erre a versenyre hegyezték ki. A kadeteknél nem volt túl népes a mezőny, viszont legnagyobb ellenfele, a dán Micky Schaffer kemény íjásznak számít a hazájában – gyakorlatilag olyan szintet képvisel ott, mint Bálint idehaza – így volt ok az odafigyelésre. A három versenynapon át tartó viadalon három különböző pályát kellett teljesíteni a versenyzőknek. Az egri fiúnak nem volt ismeretlen sem a „benézős” pálya, sem a domborzat, miközben mentálisan is nagyon „összerakottan” lőtt.

Mindjárt az első napon megmutatta, ki is ő valójában, majd a folytatásban is magasan vezetett ellenfelei előtt. Noha nem tudta a saját maga által kitűzött pontokat meglőni (de azért mindhárom napon I. osztályú szintet lőtt), végül 23 pontot vert a második helyezettre.

Az Eb-arany szép lezárása volt a korcsoportjától való búcsúzásnak, innentől ugyanis az ifjúságiak, illetve a felnőttek között versenyzik. Jövő ilyenkor pedig a szekszárdi 3D világbajnokságon törhet ismét babérokra.