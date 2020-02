A kapus, aki nem nézi a tizenegyest

Amikor csapata tizenegyest rúg, akkor háttal áll, nem nézi az ítélet végrehajtását Varsányi János. Az Egerszalók SE kapusát többek mellett ez is jellemzi. Hálóőröket bemutató sorozatunkban a Tiszolczki László dobta labdát kapta el a 37 éves játékos.

– Mindig próbálok a csatár fejével gondolkodni – vágott a közepébe Varsányi János. – Ahogy az évek telnek, rutinosabb lesz az ember, képes jobban kiszámítani, milyen megoldást választhat a csatár. Akadnak helyzetek, amit már ki lehet következtetni, miből, mi jöhet. A kapus nem fizikálisan fárad el, hanem fejben, ott kell végig a topon lenni. Egyszer nem figyelsz oda, biztos, hogy gond van.

A szalóki kapus nem tartja magát babonásnak. Az bizonyos, hogy a meccs napján csak könnyű ételeket fogyaszt. Kazincbarcika mellett, Sajóivánkán lakik, onnan autózva éppen jó az az egy óra, amíg Egerszalókra ér, hogy magányában átgondolja, mi vár majd rá.

– Szükségem van a nyugalomra, amikor nem szól hozzám senki, amikor rá tudok összpontosítani a mérkőzésre. Azt nem szeretem, ha a meccsnapon jönni, menni kell, vagyis pörgős a napközi program. A mérkőzés előtt mindhárom kapufát megkopogtatom. A két állót kézzel és lábbal, a felső lécet pedig értelemszerűen csak kézzel, továbbá a kezdő sípszónál mindig a gólvonalon állok. Van bemelegítő kesztyűm és van egy másik, amiben a meccsen védek. Ezeket szezononként cserélem, vagyis ősszel és tavasszal is egy párat elhasználok.

A Heves megyében játékosként először szereplő sportoló kapott gól után nem szokta leszidni a társakat. Tudja, mikor hibázott, mennyire van benne a találatban. Inkább azt próbálja keresni, miként tudta volna elhárítani, megelőzni a bajt.

– Ha gólt vagy gólokat kapok, az az este mindig arról szól, hogy átjátszom a fejemben, miként lehetett volna elkerülni. Inkább megbízható kapusnak tartom magam, amiben benne van mérkőzésenként akár a bravúr is. Persze kaptam már potyagólt is, de melyik kapus nem? Ezek azonban általában nem törnek le annyira, hogy utána következzen egy újabb nagy baki. Ha egy idényben kettő meccsnél több megy el a kapus miatt, az már sok. Egyszer lehet, az még talán belefér, miközben olyan is előfordulhat, ha csupán egyetlen alkalommal hagy ki egy pillanatra az ember, de azzal 1–0-ra kikap a csapat. A kapusé bizalmi poszt, ha az edző nem bízik benne, lehet bármilyen babonája a hálóőrnek.

A megyei I. osztály második helyen álló szalókiaknál Varsányi szerint jó a társaság, könnyen befogadták, noha a tárkányi kupameccs előtt szinte beesett, lényegében villámigazolásként. Mivel azonban sok mindenkit ismert, ez könnyítette a beilleszkedést.

– Tavasszal minden meccset meg kell nyernünk és ez mindig nehéz, bármilyen osztályról van szó, arról nem beszélve, lehet, hogy ez sem lesz elég. A Lőrincinek ősszel minden összejött, hátha most ez másképp alakul, vagyis az éllovas belekerül egy hullámvölgybe. Nekünk ebben az esetben lehet esélyünk.

Varsányi János Puporka Dánielnek dobta tovább a labdát, vagyis a folytatásban a Pétervására SE kapusa kerül a „célkeresztbe”.

Eddig csak Borsodban szerepelt

Varsányi János pályafutása során a korábbiakban csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csapatokban védett, mi több, néhány egyletnél többször is megfordult. Íme a klubja: Felsőkelecsény KSC, Kazincbarcika SC, Ózdi KSC, Putnok VSE, Tiszaújváros, Edelényi FC, Sajóbábony VSE, Bükkzsérc LE.