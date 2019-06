A Lokinak az év meccse jön Abasáron

A megyei II. osztály 30., utolsó fordulójának mérkőzéseire így tippelt a Hatvani Lokomotív SE védője, Kiss Sándor, aki egyben eredményes és sérülésmentes felkészülést kívánt a csapatoknak.

SZOMBAT, 17.00:

ABASÁR (14.)–HATVANI LOKOMOTÍV (13.)

Abasár. V.: Varga László (Csathó, Derda D.).

Számunkra az idény legfontosabb mérkőzése következik. Remélem, hogy a csapat többi tagja is gondolkozik és győzünk, amivel biztosan bentmaradnánk, 1–2.

GYÖNGYÖSOLYMOS (16.)–PETŐFIBÁNYA (9.)

Gyöngyössolymos. V.: dr. Lendvai Gábor (Pásztory, Horváth M.).

A Bányász győzelemmel zárja a szezont. KÖSZÖNJÜK! 0–3.

VÁMOSGYÖRK (10.)–VISONTA (4.)

Vámosgyörk. V.: Ferenczi Attila (Kántor, Terjék).

Györki győzelmet várok a hetek óta rossz formában játszó Visonta ellen, 2–1.

POROSZLÓ (7.)–MARKAZ (2.)

Poroszló. V.: Rozsnaki Gábor (Pádár, Motsidlovszky).

A nagyobb játékerőt képviselő vendégcsapat biztosan győz, 0–4.

DOMOSZLÓ (3.)–MSE-MÁTRABALLA (11.)

Domoszló. V.: Orovecz Tamás (Várallyay, Szigetvári Zs.)

A bronzérmes Domoszló győzelemmel búcsúzik a szezontól, 2–0.

ZAGYVASZÁNTÓ (6.)–TARNAMÉRA (8.)

Zagyvaszántó. V.: Viktor Ferenc (Hovanecz, Dajkó).

A Zagyvaszántó otthon mindig erős, most is hazai győzelmet várok, 3–1.

MÁTRADERECSKE (5.)–EGERSZÓLÁT (1.)

Mátraderecske. V.: Németh Szabolcs (Juhász S., Katona).

Gratulálok a Szólátnak a bajnoki címhez! Az idényzárón a két csapat megosztozik két ponton, 2–2.

KISKÖRE (15.)–ATKÁR (12.)

Kisköre. V.: Mencsik László (Orosz, Juhász B.).

A Köre minden megtesz a győzelem érdekében, bízom benne, hogy így tesznek majd a vendégek is a pályán, és azon kívül is, 1–2.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA