A vizes sportoké a prioritás, nőtt a kézisek támogatása

A férfi kézilabdázók önkormányzati támogatása nőtt, a focistáké megfeleződött.

Az idei esztendőre benyújtott sportcélú támogatásokra benyújtott kérelmek elbírálásáról is döntött csütörtöki ülésén a megyeszékhely közgyűlése. Martonné Adler Ildikó alpolgármester előterjesztőként elöljáróban elmondta: rendkívül lényegesnek tartja, hogy a közel 143 millió forintos keretösszeg megmaradt bázis szinten, azaz nem nőtt, de nem is csökkent jelentősen. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezúttal is jóval több támogatási igény érkezett be, mint amekkora a forrás, előbbi rubrikában ugyanis összesen 258 millió forint szerepel. Martonné Adler Ildikó szólt arról is, hogy az elbírálásnál az eredményesség mellett szempont volt az utánpótlás nevelés támogatása. A képviselők egyhangú döntésének értelmében végül 37 pályázatot támogat a város. A pontos lista elérhető a város honlapján a közgyűlési előterjesztések között, azonban érdemes megjegyezni, hogy ebben az esztendőben is az vízilabda és úszósport, azaz az Egri Vízilabda Kft. és Egri Úszó Klub Sportegyesület kapta a legnagyobb anyagi segítséget, a 142 millió 680 ezres „tortából” előbbinek 68, utóbbinak 25 millió jutott. Az élvonalban szereplő férfi kézilabda-csapatnak, vagyis az Eger-Eszterházy Szabadidő és Sportegyesületnek a tavalyi 12 helyett idén 17 milliót ítélt meg a grémium. Futballra ugyanakkor kevesebb jut, az Eger Labdarúgó Sport Kft. a tavalyi nyolc helyett ebben az évben 3,75 milliót kap.

Az ülésen a város költségvetésének tárgyalásakor Habis László polgármester elmondta: a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ kialakításához 332 millió forintos támogatás érkezett tavaly a város számlájára. Hozzátette: az első ütemben a medence kialakításához a 30 százalékos városi önerőhöz a vízilabda klub biztosított 70 százaléknyi TAO-s forrást, míg a második és harmadik ütemhez 430 milliós önerőtámogatást biztosított a kormányzat. A városvezető kiemelte, a tervek szerint a nyáron átadják a Bárány-uszodát, a további beruházás pedig „pénzügyileg és műszakilag is rendben van”.