Az Egri Úszó Klub válogatottjai sem táborozhatnak

Az Egri Úszó Klub egyik válogatott versenyzője sem fertőződött koronavírussal. Az egylet elnöke, egyben vezetőedzője, Kovács Ottó további jó hírrel azonban nem szolgálhatott. Ahogy minden más esetben, nálunk is csak egy a biztos: a bizonytalanság.

– A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) arról számolt be, hogy a válogatott versenyzők felkészülésének folytatásához kötelezően előírt koronavírustesztek kedd estig kilenc személy esetében mutattak pozitív eredményt. Akad közöttük egri úszó?

– Sem akkor, amikor az izraeli edzőtáborból hazatértünk, sem a múlt héten elvégzett vírusteszt során nem akadt pozitív eredményt produkált versenyzőnk – jelentette ki a klubelnök. – Ezzel együtt nem tudhatjuk meggyőző pontossággal, hogy egy hét alatt történt-e változás, de azt állíthatom, hogy sem Békési Eszter, sem Holló Balázs nem jelezte, hogy bármilyen egészségügyi gondja lenne.

– Vagyis mindketten ott lehetnek a MÚSZ edzőtáborában?

– Egészen szerda délutánig úgy volt, hogy két úszónk Balatonfűzfőn tréningezhet majd, ám a kialakult helyzetre való tekintettel a szövetség vezetése egy konferenciabeszélgetés keretében úgy döntött, hogy április 15-ig minden edzőtábort felfüggeszt.

– Miként fogadta a tokiói nyári olimpia egy évvel későbbi rendezését?

– Örülök neki, már csak azért is, mert a több ciklusban tervezett edzések elvégzéséhez idő kell, ez pedig most nem állt volna rendelkezésre. Jó döntésnek tartom a halasztást. Ez most egy különleges helyzet, amit korábban még nem éltünk meg. Éppen ezért különleges megoldást kell alkalmazni. Amikor egy hónapja öt napig nem tudtunk edzeni, az nagyon zavart bennünket, mert úgy volt, hogy a magyar bajnokságot megtartják, és nem tesz jót a kihagyás. Az ob-t ugye elhalasztották, miközben az uszodák bezártak és vízfelület nélkül maradtunk.

– Csupán szárazföldi edzésekkel (abból sem mindenfé­lével) legfeljebb azt lehet elérni, hogy ne épüljön le teljesen a sportoló. Ezen a téren hogy állnak?

– Személyre szabott edzésterveket kaptak az úszóink. Arra törekszünk, hogy a minimálisan szükséges erőnlét meglegyen ahhoz, hogy amikor lehetséges a kezdés, akkor hozzá is láthassunk a mun­kához.

– Ismerve a 2021-ben esedékes olimpia időpontját, mikor kell legkésőbb rajtolni az edzésekkel?

– Az előrejelzések alapján arra számítok, hogy talán szeptemberben elkezdhetjük a munkát. Persze, ez csak óhaj, és nyilván korábban még jobb lenne. A jelenlegi állapotot úgy kell felfogni, mint egy nyári pihenőt. Akkor három hét szünet a szokásos. Most ez több lesz, de ezzel nem tudunk mit kezdeni. Várjuk a kedvező a híreket és betartjuk az előírt szabályokat.