Az SBS-Eger új kapusa epizodistából főszereplővé válna

Tele ambíciókkal érkezik az SBS-Eger NB I-es csapatához Balogh Tibor. A Csurgó, a Mezőkövesd és a Dabas korábbi junior válogatott kapusa komoly kihívásként éli meg a Tóth Edmond vezetőedző által felvázolt új szerepet.

– Milyen érvek szóltak amellett, hogy a hevesi megyeszékhelyt válassza?

– Egerben minden feltétel adott ahhoz, hogy kihozzam magamból a maximumot – válaszolt a 26 éves Balogh Tibor. – Dabason háttérbe szorultam ezért úgy éreztem, váltanom kell. Abban az életkorban vagyok amikor nagyon fontos, hogy minél több időt töltsek a pályán. Amikor Tóth Edmond vezetőedző felhívott és vázolta az elképzeléseit velem kapcsolatban, meggyőzött arról, hogy ez lesz a megfelelő klub számomra. Meghatározó szerepet szán nekem, amely komoly kihívással kecsegtet. Szeretném bizonyítani, hogy képes vagyok megfelelni az elvárásoknak.

– Egy évre szóló szerződést írt alá. Ez az idő elegendő lehet arra, hogy új lendületet vegyen?

– Teljesen új környezetbe kerülök, amely mindig hordoz magában bizonytalanságot. Amennyiben mindkét fél számára gyümölcsözően alakul az előttünk álló szezon, nyitott vagyok arra, hogy akár hosszabb időre is lehorgonyozzak a hevesi megyeszékhelyen. Fiatal, ambiciózus gárdához kerülök, amely évről-évre egyre érettebb játékot mutat. A jövőbeli sikerekből én is szeretném kivenni a részem.

– Akad esetleg olyan játékos a jelenlegi csapatban, akit régebb óta ismer?

– Lezák Áronnal még az utánpótlás válogatottakban szerepeltünk együtt. Tóth Attilával Csurgón játszottam, őt szintén a barátomnak tekinthetek. A pályáról egyébként szinte mindenki ismerek, az említett két játékossal szorosabb a viszony.

– Ellenfélként már többször is szerepelt a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Milyen benyomásokat szerzett ez egri közegről?

– Borzasztó nehéz pálya, Egerben egyetlen csapat sem mehet biztosra. Ha az emlékeim nem csalnak, a Csurgóval is ért bennünket kellemetlen meglepetés. Amikor nyerni tudtunk, szinte vért izzadtunk a pontokért. Ettől függetlenül minden alkalommal óriási élményt jelentett pályára lépni. Rendszeresen telt ház fogadott bennünket. Nem túlzás azt állítani, hogy a szurkolók a nyolcadik embert jelentették a pályán, nem véletlen a gárda kitűnő hazai mérlege. Nagyra becsülöm az egri szurkolókat, igyekszem mindent megtenni azért, hogy nekem is sikerüljön kivívni a kegyeiket.

– Ha sok év múlva mérlegre vetné a pályafutását, mivel lenne elégedett?

– Fiatal kapusnak számítok, bízom benne, hogy hosszú utat járhatok be a sportágban. Nem tettem le arról, hogy később felnőtt válogatott is legyek, vélhetően ez jelentené a pályafutásom csúcsát. A Bajnokok Ligája szintén az álmok netovábbja, egyszer szeretném magam kipróbálni a legrangosabb európai kupasorozatban is.

Névjegy BALOGH TIBOR

Születési idő: 1993. szeptember 25.

Születési hely: Nagyatád

Poszt: kapus

Magasság/súly: 188 cm/85 kg

Eddigi klubjai: Csurgói KK (–2015), Mezőkövesdi KC (2015–2016), Csurgói KK (2016–2019), Dabas KC VSE (2019–2020)

Legjobb eredményei: NB I. 5. hely (2017, 2019), Magyar Kupa 4. hely (2016, 2017, 2018), EHF-kupa szereplő (2016, 2017)

Motiváltan érkezik

– Pont ilyen kapust kerestünk – fogalmazott az egriek szakmai igazgatója, Szabó Péter. – Tibi rendkívül motiváltan érkezik, fűti a bizonyítási vágy. Rendkívül jó kapusnak tartjuk, régóta figyelemmel követjük a pályafutását. Bízom benne, hogy értékes tagja lesz a csapatnak.

A Veszprém együttesétől kölcsönbe érkező jobbátlövő, Szuharev Lev után Balogh Tibor a megyeszékhelyi gárda második új igazolása, ugyanakkor Jane Cvetkovszki, Molnár Balázs és Füzi Dániel távozott.