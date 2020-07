Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat a 2006/2007-ben első helyen zárt Eger FC együttesével folytatjuk.

– Mindenekelőtt nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy azt, amit imádok, a labdarúgást egészen mostanáig tudtam űzni – mondta az EFC hajdani gólvágója, Kasza Gábor. – A negyedik iksznél járva gondoltam úgy, hogy oly sok mindent megéltem már ebben a szép sportban, hogy szögre kell akasztanom a stoplist, és átadni a helyem a fiataloknak. Hasonló szép emlékeket őrzök a 2006/2007-es idényünkről is, ahol nagyon jó gárda jött össze, és minden adott volt ahhoz, hogy ütőképes élcsapat lehessünk. Ez szerencsére aranyérem formájában köszönt vissza, így nagyon szép emlékeket őrzök erről is. Minden meccs egyformán volt fontos a célunk eléréséhez. Persze csatárként a háló rezdülése okozta a legnagyobb örömöt. Ilyenkor tudtam, hogy a társaimnak is boldogságot hozok. Tíz év ausztriai légióskodás után a szívem mindig egri marad, és csak annyit mondok, hogy köszönöm mindenkinek, és hajrá, Eger!

A 2006/2007-es idényt 15 csapat játszotta végig, szezon közben a Vámosgyörk visszalépett. A bajnoki címet a várakozásoknak megfelelően az Eger FC együttese szerezte meg. Már az egy fordulóval megtoldott őszi idény végén biztosan vezette a tabellát az Eger a Besenyőtelek, a Pétervására és a Felsőtárkány előtt. Az egriek a tavaszi idényben is folytatták menetelésüket, de kiválóan szerepelt a Tárkány is, amely csak hárompontos hátránnyal szorult a második helyre. A harmadik helyet a pétervásáraiak harcolták ki. Az osztálytól a Tarnaméra búcsúzott. A Petőfibánya a nyár folyamán visszalépett. Többkörös felkérések után végül a Maklár léphetett magasabb osztályba. A Tarnaméra és a Lőrinci nem vállalta a megyei I. osztályt.

A bajnokcsapat tagjai: Csontos Róbert, Tóth Balázs – Háklár László, Csontos Mihály, Hompoth Balázs, Domán Tamás, Pádár Béla, Nagy Zsombor, Bartuska József, Nagy Endre, Porkoláb Péter, Bánka Balázs, Kaknics László, Béres Mihály, Kasza Gábor, Szamosi Szabolcs, Domoszlai Péter, Székely Krisztián, Makai Péter, Dobos Zsolt. Játékos-edző: Nagy Endre.

A gólkirályi címet Kisbali Gábor (Pétervására) hódította el 29 találattal.