Bernatonis marad az egriek játékosa

A litván válogatott balátlövő az egyik legfőbb mozgatórúgója lehet a jövő évi együttesnek.

A DVTK-Eger NB I-es férfi csapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a korábbi hírekkel ellentétben sikerült megállapodniuk Rolandas Bernatonisszal, aki a 2019/2020-as szezonban is a megyeszékhelyi csapatot erősíti.

Hű maradt Egerhez, így a következő szezonban is számíthat Rolandas Bernatonis játékára a DVTK-Eger szakmai stábja. A klub részéről úgy fogalmaztak: mellett, hogy hisznek a sikerre éhes magyar fiatalokban, abban is biztosak, hogy a bennmaradásért folytatott küzdelembe az olyan klasszisokra is szükség lesz, mint a 32 éves litván balátlövő.

– Roli az elmúlt szezonban nagyon fontos szerepet töltött be a csapatban, ő az egyik olyan játékos, aki képes mérkőzéseket nyerni – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Amikor pályára lépett magabiztosabb és eredményesebb csapatjátékkal rukkoltunk elő. Több olyan komoly téttel bíró mérkőzés is akadt, amelyet jórészt az ő kiváló játékának köszönhetően sikerült megnyerni. Kivételes játékintelligenciával rendelkezik, példaként szolgálhat a fiatalok számára.

Rolandas Bernatonis 2018 nyarán a spanyol élvonalban szereplő Fraikin BM. Granollers együttesétől érkezett a hevesi megyeszékhelyre. Az elmúlt szezonban 23 mérkőzésen szerzett 109 találatával a csapat házi gólkirályaként végzett, miközben az NB I összesített góllövőlistáján a kilencedik helyen zárt.

Az egriek szerdán jelentették be, hogy szerződtették a korábbi válogatott jobbátlövőt, Tóth Attilát is.