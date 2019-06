Eger Heroes: eddig parádésan alakult az év

Ilyen jó sorozatot még nem nyújtott a hősök csapata.

Június 29-én a Dunaújváros Gorillaz csapata ellen játssza a Powerade Divízió I. egyik elődöntőjét a Eger Heroes gárdája. A hősök együttese úgy várhatja a fináléba jutásért kiírt összecsapást, hogy idén még hibátlan mérleggel rendelkezik a társaság, mi több, ha a tavalyi 7/1-es győzelem/vereség mutatót nézzük, akkor immár 13/1 virít az alakulat neve mellett. A menetelést két éve törés előzte meg, amely után változtatott korábbi elképzelésein a Heroes elnöksége.

– Amikor az utolsó HFL-es szezonunk végén összeültünk, nem voltunk többen, mint tizenketten – tekintett vissza a klub vezetője, Herke Zsombor. – Akkor elhatároztuk, hogy nagy mértében nyitunk a fiatalok felé, akik aztán szépen bekapcsolódtak a munkába, így az augusztusi egy tucatról egészen ötven főig gyarapodott a létszámunk. Ez aztán az eredményességben is megmutatkozott, mert nemcsak mennyiségben, de minőségben is sikerült olyan játékosokat beépíteni, akikben azontúl, hogy a fejlődés lehetősége ott mozog, tevékenyen hozzá is tudnak járulni a szerepléshez.

A tavalyi évet a TD Store Divízió II.-ben töltötte a Heroes, amely bizonyította, hogy ettől többre képes és többre is hivatott. Bajnokként lépett egy osztállyal feljebb a megyeszékhelyi csapat, amelyben egy éve a defense, vagyis a védekező fal járult hozzá jelentősebb részben a győzelmekhez, míg idén az offense, azaz a támadó egység hozta inkább a meccseket.

– Ez a gárda most fejben is nagyon együtt van – folytatta Herke Zsombor. – Ha csak valami égbekiáltóan nagy hiba közbe nem jön, akkor reményeink szerint a Div1 bajnoki címét is elhódítjuk – legalábbis ez a cél.

Az utóbbi öt évben kétszer bajnok és harmadszor elődöntős egyletnél hiába vannak azokban kimagasló eredmények, a támogatás elenyészőnek számít, mi több, még az sem dőlt el, hogy június 29-én Egerben játszik-e a gárda, vagy valamelyik környékbeli településen lesz a meccs.