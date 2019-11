Eger-kupa: az EVSI fiataljának bronzérme ötszáz eurót ért

A 3000 euró összdíjazású viadalon a legjobb 16 közé jutott még Lamport Mátyás és Orosz Illés is.

Az Egri Városi Sportiskola színeiben indulók közül Bedő Norbert végzett az legelőkelőbb helyen az 1. Eger-kupa Challenger versenyen. A Bem tábornok úti dr. Ruttkay Vilmos csarnokban hozzávetőleg hetven fős mezőnyben a hazai játékos óriási meglepetésre a verseny első és negyedik helyen kiemeltjét is legyőzve bronzérmet szerzett, ezzel együtt pedig 500 euróval lett gazdagabb.

Bedő a felnőtt NB I-ben is jól teljesít U21-es játékosként és remélhetőleg még öt évig az EVSI-t erősíti. A 3000 euró összdíjazású viadalon a legjobb 16 közé jutott még Lamport Mátyás és Orosz Illés is. A rendezők és a résztvevők is elégedettek voltak a szerevezéssel és a hangulattal. Remélhetőleg a közeljövőben lesz még hasonló rendezvény Egerben.

Az asztalitenisz NB III. Észak-magyarországi B-csoportjának 8. fordulójában:

DEBRECEN ASE–EGRI VSI-PÁLOSI AK II. 14:4

Győztek: Gál Szabolcs 2, Mohácsi Péter 1, Kovács György 1.