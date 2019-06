Eger SE: éremhalmozás az Emerson Aventics-kupán

Mind a hat korosztály helyosztóin érdekeltek voltak ESE fiataljai.

A 2007-es korosztályban arany-, a 2008-as, a 2009-es és a 2011-es kategóriában ezüst-, a 2006-ban születetteknél pedig bronzérmet szerzett az Eger SE csapata az Emerson Aventics-kupa 26. nemzetközi utánpótlás labdarúgó-tornán. A 2010-esek a bronzmeccsen alulmaradva a negyedik helyen zártak.

Az Egri Focisuli SE (EFE) által a Felsővárosi Sporttelepen négy napon át rendezett esemény történetében aligha akadt példa hasonló eredményességre az ESE részéről, mint ezúttal. Korábban előfordult már, hogy a Plútó SE Eger együttesei taroltak a tornán, míg az EFE esetében a házigazda szerep számított hangsúlyosnak. A plútósok ebben az évben egy ezüstérmet szereztek, méghozzá a 2010-eseknél.

– Nem számított célnak, hogy mindenki jusson a döntőbe, ezzel együtt persze nagyon örülök az eredményességnek – összegzett az ESE szakmai igazgatója, a nyártól már csak az utánpótlásra fókuszáló Vitányi László. – A képzést illetően tavaly elindultunk egy új úton, és ezúttal arra voltam kíváncsi, visszaköszönnek-e azok az elemek a játékosoknál, amelyeket a hétköznapok során igyekeznek az edzőink beléjük plántálni. Megerősítést nyert, hogy rengeteg munka áll előttünk, úgy az egyéni képzés, mint a csapatjáték fejlesztése terén. Az bizonyos, hogy a jövőben magasabb szintű elvárásokat támasztunk az edzőink elé, tesszük ezt annak érdekében, hogy a fejlődés még inkább tetten érhető legyen. Ezen a tornán is kiderült, akadnak az ellenfelek között olyan csapatok, amelyek vagy erőszakosság, vagy játéktudás vagy egyéb téren előttük járnak. Most ezekkel szembesültük és igyekszünk a tapasztalatokat a magunk javára fordítani. A gyerekeknek gratulálok a négynapos helytállásért és az eredményekért, ahogy az edzőknek is, míg a szervezőknek köszönjük a nívós rendezvényt!

A díjakat a névadó főszponzor cég képviseletében Malik Bálint stratégiai és beszerzési menedzser és Bányai Gábor informatikai igazgató adta át.

A legjobb egri játékosnak felajánlott Várallyay Miklós-különdíjat Hegyi Zalán (Eger SE) az elhunyt edző fiától vehette át.

A korosztályok dobogósai

2006-OS KOROSZTÁLY

1. Gödöllői SK

2. Dunaharaszti MTK

3. Eger SE (edzők: Bóta Balázs, Fükő Tibor)

4. Szigethalom SC

KÜLÖNDÍJAK

Gólkirály: Tóth Zsombor (Gödöllői SK)

Legjobb kapus: Neznovics Noé (Eger SE)

Legjobb mezőnyjátékos: Csörgő Hunor (Dunaharaszti MTK)

2007-ES KOROSZTÁLY

1. Eger SE (Szakál Csaba)

2. Gödöllői SK „A”

3. Dunaharaszti MTK

4. Újbuda FC

KÜLÖNDÍJAK

Gólkirály: Vitályos Viktor (Újbuda)

Legjobb kapus: Molnár-Nagy Marcell (Eger SE)

Legjobb mezőnyjátékos: Laveczky Kristóf (Gödöllői SK)

2008-AS KOROSZTÁLY

1. Sepsi OSK

2. Eger SE (Bóta Balázs)

3. Gödöllői SK „A”

4. REAC Sportiskola

KÜLÖNDÍJAK

Gólkirály: Kátai Szabolcs (REAC Sportiskola)

Legjobb kapus: Racsek Zoltán (Eger SE)

Legjobb mezőnyjátékos: Batzula Hunor (Sepsi OSK)

2009-ES KOROSZTÁLY

1. Gödöllői SK „A”

2. Eger SE „Kék” (Fükő Péter)

3. SC Hírös-Ép Kecskemét

4. Eger SE „Piros” (Fükő Péter)

KÜLÖNDÍJAK

Gólkirály: Kis Kevin (Eger SE „Kék”)

Legjobb kapus: Tarnóczy Noel (Eger SE „Piros”)

Legjobb mezőnyjátékos: Németh Márton (Gödöllői SK „A”)

2010-ES KOROSZTÁLY

1. Gödöllői SK „B”

2. Plútó SE Eger (Gyetván Krisztián)

3. SC Hírös-Ép Kecskemét

4. Eger SE (Hegedűs Zsolt)

KÜLÖNDÍJAK

Gólkirály: Bodnár Zsolt (Plútó SE Eger)

Legjobb kapus: Tóth Bálint (SC Hírös-Ép Kecskemét)

Legjobb mezőnyjátékos: Domoszlai Doma (Gödöllői SK „B”)

2011-ES KOROSZTÁLY

1. Ikarus BSE „Piros”

2. Eger SE (Hegedűs Zsolt)

3. Sepsi OSK

4. Újbuda FC

KÜLÖNDÍJAK

Gólkirály: Lóránth Bence (Ikarus BSE)

Legjobb kapus: Bocicor Matei (Sepsi OSK)

Legjobb mezőnyjátékos: Popov Martin (Eger SE)