Elkerülhetetlen volt a VB-elnök váltás

Molnár, Jakab is Vojtekovszki így látja a helyzetet.

Három személy, három vélemény. Azt az olvasóra bízzuk, hogy az álláspontok alapján miként ítéli meg a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Társadalmi Elnöksége Versenybizottsága élén történt tisztségviselő-váltást. Ami tény, a grémium Molnár Róbertet visszahívta az elnöki tisztségből.

– Először is leszögezném, hogy nem szeretnék véleményt nyilvánítani senkiről – kezdte Molnár Róbert. – Aki ismer, az tudja, milyen vagyok. Utálom az igazságtalanságot és a félrevezetést, és ennek hangot is adok, ami lehet, hogy rossz tulajdonságom. Az MLSZ Heves Megyei Társadalmi elnöksége január 9-i hatállyal visszahívott Versenybizottsági elnöki posztomról. Mást nem tehetett. Ennek egy oka van, az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság igazgatójával történt több éve elhúzódó ellentét. Olyan események történtek a közelmúltban – az elmúlt két esztendőben – ami szakmailag és emberileg is megkérdőjelezhető. Ezt nem hagytam szó nélkül, és többek által kifogásolt stílusú levelekben tudattam is vele. Egyszer már lemondtam elnöki posztomról (2017 nyarán), ám akkor még Jakab Gábor társadalmi elnök maradásra bírt. Az akkor írt levelemben is az igazgatót – általa kialakított rendszer miatt – neveztem meg lemondásom okának. Ezt akkor ő sérelmezte, és belekeverte az igazgatóság egyik dolgozóját is. Végül megegyeztünk, és a közös munka mellett döntöttünk, de tudtam, ez nem lesz hosszú távú. 2018-ban az amatőr licenc kiadásánál szabálytalanságokat fedeztem fel, ám ő szemet hunyt felette.

A csapatok engem kerestek minden kérdéssel

A versenykiírások csúszásban voltak – miatta – az egyeztető megbeszélés a VB-vel nem történt meg, sem a véglegesítés. Akkori szerződésem és az MLSZ szabályzata szerint szükség lett volna megbeszélésre. A véglegesített versenykiírásokat öt korosztályban módosítani is kellett. Már csak hab a tortán, hogy a Magyar Kupa versenykiírását egy nappal a határidő lejárta előtt küldette ki a csapatok részére, miután két héttel előtte már felhívtam figyelmét a határidőre. Apropó, nevezés! A VB nem kapott tájékoztatást a benevezett csapatokról és a beérkezett dokumentumokról, csak amikor már kértem, mert a VB-nem határozatot kellett volna hoznia. A csapatok engem kerestek minden kérdéssel. Egy új személy érkeztével az igazgatóságon minden megváltozott. Eljött a nyári évadnyitó, ahol ezúttal nem kaptam szót, mint VB elnök a következő évad jelentős változásainak bemutatására, pedig a versenyszabályzat tizennégy helyen változott. A feltett szakmai kérdésemre válaszolni nem tudott.

Megtámadott, hogy ne lehessek egyben VB elnök és megye I. osztályban szereplő játékos, ez ügyben eljárt az MLSZ illetékeseinél is. Ellehetetlenített helyzetbe került az igazgatóság dolgozója, Miklósvári Magdolna is, akit miattam eltávolított egy ígérettel, amit aztán nem tartott be. Szeptemberben még a társadalmi elnökség tett egy lépést a közös munka reményében. Én a megye labdarúgásáért akartam dolgozni, ő kinyilvánította, hogy nem velem képzeli el a munkát. Mégis folytatódott valahogy. Mint kiderült, már egy héten belül újabb támadást intézett az MLSZ-nél ellenem.

A társadalmi elnök a végsőkig kitartott mellettem

Próbáltam megfogalmazni úgy a leveleimet, hogy véletlenül se sértse a stílusom, ám egyszer elszakadt a cérna. Ezzel a levéllel kezében újra a társadalmi elnökség és az MLSZ segítségét kérte az eltávolításomhoz. A decemberben elkezdődött futsal torna első fordulója után a december 11-i ülést szakmai fogalomzavarra hivatkozva – írásbeli egyeztetések után – elnöki pozíciómnál fogva elhalasztottam, azaz nem jelentünk meg. VB-titkárunk megpróbált félrevezetni, majd váratlanul lemondott (lemondatták?). Ez az elhalasztott ülés volt az, ami lehetővé tette, hogy szakmailag kifogásolja munkámat, de megvolt az okom rá, amiért így cselekedtem. A társadalmi elnök a végsőkig kitartott mellettem, de már a végjátékban tehetetlen volt. Két bűnt követtem el, azon kívül, hogy túl sok információ jutott a birtokomba. Az egyik, hogy leveleimet nem megfelelő stílusban írtam- hiába, csak az igazság volt leírva, a másik, hogy december 11-én nem jelentem meg a tagokkal a soros VB ülésünkön. Ha nem távolítanak el, egy idő után magam távoztam volna posztomról, mert igazságtalannak, méltatlannak találom a történteket, amivel a csapatok is nap, mint nap szembesülnek – zárta szavait Molnár Róbert.

A versenybizottságot több veszteség érte 2018-ban

– Az MLSZ Heves megyei Versenybizottsága 2018-ban sajnálatos módon nehéz helyzetbe került – fogalmazott a megyei társadalmi elnök, Jakab Gábor. – Elveszítettük Dr. Csomós Tamás és Tóth Géza bizottsági tagunkat, haláluk mindenkit megdöbbentett. A kisebb létszámra csökkent bizottság azonban lelkiismeretesen elvégezte a munkát, teljesítette feladatait. Elnökségünk az üresen maradt pozíciókba új tagokat kért fel, illetve nevezett ki. Szerencsére sikerült olyan sportembereket találni, akik számára fontos Heves megye labdarúgása és aktívan tesznek érte. A bizottság elnökeként dolgozott Molnár Róbert komoly labdarúgó múlttal rendelkező szakember. Társadalmi aktívaként hosszú évek óta felkészülten és lelkiismeretesen végezte fontos feladatát.

Többszöri egyeztetés után született a döntés

Molnár Róbert jól ismerte és alkalmazta a szabályrendszert. A csapatok számára mindig elérhető volt, folyamatosan segítette munkájukat. Az utóbbi időben azonban a versenybizottság vezetője és az igazgatóság vezetése közötti együttműködésben problémák adódtak. A társadalmi elnökség egyik feladata a bizottságok zavartalan működésének elősegítése. Ezért elnökségünk mindent elkövetett a konfliktusok feloldása érdekében és többször sikerrel is jártunk. A 2018-as év végére újra felmerültek a személyes ellentétek és kommunikációs problémák. Elnökségünk így rákényszerült a versenybizottság vezetésének újragondolására. Az igazgató úrral történt többszöri egyeztetést és minden lehetőséget figyelembe véve hoztuk meg döntésünket. A további akadályoktól mentes és sikeres együttműködés érdekében változtattunk a versenybizottság vezetésén. Bízunk benne, hogy a személyi váltás meghozza a kívánt eredményt és az érintettek megértik, elfogadják a változtatás okát – fejtette ki Jakab Gábor.

A célok között a pozitív környezet kialakítása

– Az MLSZ Heves megyei Igazgatósága az elmúlt két évben minden fórumot és lehetőséget megragadott arra, hogy felhívja a klubok és a szakemberek figyelmét az amatőr labdarúgásban rejlő lehetőségekre – jelentette ki az MLSZ megyei igazgatója, Vojtekovszki Csaba. A Magyar Labdarúgó Szövetség célkitűzése, hogy a futballban pozitív környezetet alakítson ki a résztvevők számára. Olyan amatőr labdarúgásban gondolkodunk, amely a helyi közösségekre épül és egész éven át mindenkinek lehetőséget biztosít a játékra. A tervek megvalósításához az MLSZ stratégiáját figyelembe véve adunk iránymutatást klubjaink számára. Megítélésünk szerint labdarúgásunk színvonalát a klubokban folyó szakmai munka minősége határozza meg. Ehhez a szövetség minden lehetőséget és feltételt biztosít. Heves megyében az elmúlt két évben a nagypályás versenyeinken kívül régiós téli műfüves tornát, futsal és strandlabdarúgó-bajnokságokat indítottunk el, amelyek lebonyolításához az MLSZ Elnöksége által jóváhagyott versenykiírásokkal rendelkezünk. Gyakorlatilag négy évszakossá tettük a labdarúgást. Ezáltal ugrásszerűen emelkedett a mérkőzések és a kiadott versenyengedélyek száma. A közösen elért eredményeinknek köszönhetően az elmúlt évben rekord nagyságú tao-keretösszeget oszthattunk szét sportszervezeteink között.

A két vezető korábban egy csapatban futballozott

A hatékony felhasználás érdekében szükségesnek tartjuk az egyesületekben tevékenykedő szakembereink további képzését, annak ellenére, hogy az országban elsőként indítottunk tanfolyamokat. Heves megye a Grassroots programok terén is kiemelkedően teljesít. Az eddig elért eredményeink sok energiát és kitartást igényeltek, de tudjuk jól, hogy mennyi munka vár még ránk az előttünk álló feladatok sikeres megvalósításához. Megyei Igazgatóságunk elsődleges feladata, hogy a kitűzött célokhoz operatív támogatást nyújtson. Társadalmi elnökségünk felelőssége, hogy a megyei bizottságainkba olyan szakembereket nevezzenek ki, akik segítik a munkát és azonosulni tudnak az MLSZ törekvéseivel. Sajnálattal tapasztalom, hogy Heves megyében még mindig akadnak ezzel kapcsolatos problémák. Ide sorolható a versenybizottság élén bekövetkezett változás is, amely számomra azért szomorú, mert a leváltott elnökkel több éven keresztül egy csapatban futballoztam, majd az Eger SE-nél pályaedzőként számíthattam a munkájára. A labdarúgó szövetségben igazgatóként megbízásos szerződést kötöttem vele munkája elismeréséül.

Az igazgató a klubok fejlődését tartja szem előtt

Az elmúlt időszakban azonban kiderült, hogy nem csak velem, hanem az igazgatóság munkatársaival is megromlott a viszonya, amelyre többször próbáltam megoldást találni, sikertelenül. A kialakult helyzetet követően a társadalmi elnökség zárt ülésen döntött a vezető visszahívásáról. Az újonnan kinevezett VB-elnök rövid idő alatt nyugalmat és kiszámíthatóságot hozott a bizottság munkájába. A labdarúgó szövetségben fontosnak tartjuk a klubokban felmerülő problémák megoldását és a segítségnyújtást. Igazgatóságunk munkájáról az elmúlt időszakban is számos pozitív megerősítés érkezett a csapatok és klubvezetők részéről. Igazgatóként legfontosabb feladatom, hogy a megyei labdarúgást és a klubok fejlődését tartsam szem előtt, megfelelve az MLSZ elvárásainak – foglalta össze gondolatait Vojtekovszki Csaba.

Öten alkotják a versenybizottságot

A versenybizottságot jelenleg öt személy alkotja. Közülük a társadalmi elnökség határozatlan időtartamra Tóth Zsoltot nevezte ki elnöknek, Az új vezető munkáját bizottsági tagként Barta Krisztián, Erdélyi Róbert Tibor, Kerepesi Ferenc és Tankó Roland segíti. Utóbbi négy személy a 2018. októberében tartott társadalmi elnökségi ülésen kapott megbízást. A korábbi titkár, Domoszlai Péter már nem tagja a testületnek. Tóth Zsolt a Pétervására SE szakosztályvezetőjeként évek óta tevékeny szereplője szűkebb hazánk labdarúgó-életének. Ősszel átmenetileg a megyei I. osztályban szereplő PSE csapatvezetői tisztségét is betöltötte.