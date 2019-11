Eszterházy SC: hárompontos előny a tét a Pénzügyőr ellen

NB I/B-s csúcsrangadó a két utolsó veretlennel – ez következik a női NB I/B Keleti csoportja 8. fordulójában.

ESZTERHÁZY SC (1.)–PÉNZÜGYŐR SE (2.)

Eger, Eszterházy-csarnok, szombat, 18.00., V.: Medve, Südi.

Orosháza, Szeged, Hajdúnánás, Tempo KSE, Dunakeszi, Balmazújváros, és FTC U19. Hogy mi a közös ebben a hét csapatban? A válasz meglehetősen egyszerű, egyik sem tudta megállítani az NB I/B keleti csoportjában listavezető Eszterházy SC együttesét. Hét forduló után így cseppet sem meglepő, hogy az előző szezont még az NB I-ben töltött egyetemisták hosszú hetek óta feljutást érő helyen tanyáznak, amit ugyanakkor nagyon szeretnének megtartani. Habár még a bajnokság kétharmada hátra van, újabb lényeges kérdésre lehet választ kapni szombat, amikor a második pozíciót birtokló Pénzügyőr SE látogat az Eszterházy-csarnokba.

A fővárosi rivális szintén kiváló évadot tudhat eddig maga mögött, az éllovas egriekhez képest egypontos lemaradás pedig azt mutatja, a mezőny másik olyan tagjáról beszélhetünk, amely továbbra sem talált legyőzőre. Három, egy, vagy mínusz egy. Ez a három szám a lehetséges különbséget mutatja pontszámra fordítva a rangadó után. Hazai siker esetén ugyanis három egységgel lépnének meg Sári Barbaráék, döntetlennél maradna a mostani különbség, a harmadikról meg inkább ne is beszéljünk. És, ha már ennyire benne vagyunk a kérdésekben, egyet a hevesiek vezetőedzőjének is feltettünk, méghozzá, hogy mit vár az összecsapástól?

– A rutin mellettünk szól, de nagyon sok odafigyelésre lesz szükség, emellett tudatos játékra, ha le akarjuk győzni riválisunkat – fejtette ki az egyetemistákat harmadik éve irányító Debre Viktor. – Nagyon ügyes csapatról beszélünk a Pénzügyőr esetében, mint azt a tabellán elfoglalt helyezés is mutatja. Mind támadásban, mind védekezésben jó teljesítményt nyújt a gárda, ez pedig az eredményekben is megmutatkozik. Számomra, és más számára is teljesen váratlan, hogy ilyen jól szerepelnek a fővárosiak, erre senki sem számított, de itt vannak a nyakunkon, és ez a legfontosabb. Fontos lesz, hogy jól működjön a visszarendeződésünk, hogy ne kapjunk könnyű gólokat. Amennyiben ezeket végre tudjuk hajtani, akkor hazai pályán meg kell nyernünk a meccset. Egyszerűen a megfelelő szintre kell hozni az összpontosításunkat, de ezzel nem is nagyon szokott gond lenni. Ha a védekezésünk összeáll, akkor támadásban is könnyebb dolgunk lesz, és megnyerhetjük a meccset – zárta szavait az egyetemisták mestere.

