Hatvanba érkezik a Paks, Lőrincibe viszont nem megy a Szpari

Hatvanban NB I.-es ellenfelet fogadnak az NB III.-as házigazdák a Magyar Kupa 6. fordulójában, Lőrinciben azonban tegnap eldőlt, hogy nem lesz mai vendég az NB II.-es Nyíregyháza Spartacus csapata.

LŐRINCI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

A járványhelyzet miatt a kupában is egészségvédelmi óvintézkedések léptek életbe, így például a főtáblán szereplő összes alacsonyabb osztályú csapatnál is kötelező a tesztelés a mérkőzések előtt. Ezek során kiderült, hogy a koronavírus-járvány sajnos a kupaforduló műsorát is átírja, emiatt kellett elhalasztani Lőrinci–Nyíregyháza Spartacus mérkőzést is, mivel a hazaiak keretében akadt egy pozitív eset. Ugyancsak később rendezik a Tiszafüred–Putnok és az Iváncsa–Újpest összecsapást.

Szombat, 15.00: SAJÓBÁBONY VSE–EGER SE

Sajóbábony, Borostyán Mihály Spt. V.: Tóth Tamás (Molnár L., Vilmányi).

Az NB III. Keleti csoportjában ellenfél bábonyiaknál augusztus 26-án volt vendég az Eger SE. A borsodi vendégjáték során 1–0-s ESE-győzelem született, és vélhetően ezzel az eredménnyel most is kiegyezne a látogatók edzője, Sütő Szabolcs. A legutóbbi három bajnoki meccsén egyaránt döntetlent elért egriektől feltétlenül hatékonyabb támadójátékra lesz szükség a továbbjutás érdekében.

MÓRAHALOM VSE–GYÖNGYÖSI AK-MÁTRA-BETON

Mórahalom. V.: Tóth Róbert (Váczi, Tasnádi).

A 2015/16-os bajnoki évben találkozott egymással a két csapat, méghozzá az NB III.-ba jutásért kiírt osztályozós párharcban. A GYAK az első meccsen házigazdaként 2–0-ra nyert, ám a visszavágón 5–1-es vereséget szenvedett, így nem léphetett a magasabb szintre, ami nagyon fájó pontot jelentett a mátraljaiaknak. Ezúttal egy összecsapás dönt, és a vendégek alaposan kicserélődött kerettel utaznak a délvidékre, ahol folytathatják azt a menetelést, ami a bajnoki idény során most négy veretlen meccset számlál.

A hazaiak a Csongrád-Csanád megyei I. osztályban négy fordulót követően a 5. helyen állnak két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a mérlegen.

Vasárnap, 15.00: FC HATVAN–PAKSI FC

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Szőts Gergely (Kovács G., Kovács B.).

– Személy szerint örültem, hogy NB I.-es csapatot kaptunk ellenfélül – mondta a klub honlapjának a hatvaniak edzője, Gulyás Gábor. – Szerintem a játékosoknak is élmény lesz újra első osztályú csapat ellen játszani. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de szeretnénk megnehezíteni az ellenfelük helyzetét. Szeretném, hogy felszabadult játékot játsszunk és a lehető legjobbat hozzuk ki a 90 percből.

A hatvaniak közül a sérült Fellner, Purzsa Bárkányi, Mundi, Ács és Tajti játékára nem számíthat a szakember.

GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–FC NAGYKANIZSA

Gyöngyöshalász. V.: Németh Gergely (Szabó D., Nagy V.).

– A Nagykanizsa játékáról érdeklődtem a komáromiak edzőjétől, Bozsik Pétertől, aki hasznos információkkal látott el – mondta a Hírlapnak a halásziak edzője, Majzik Zoltán. – Persze jól tudjuk, két NB III.-as gárda összecsapása más, mint amikor megyei I.-es ellenféllel szemben játszik a magasabb osztályú gárda. Tisztában vagyunk vele, hogy a feladat nem egyszerű, de ezt kell megoldani, és próbálunk majd sikerélményt gyűjteni, amiből lehet táplálkozni a jövőt illetően.