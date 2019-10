Házasságkötése óta magára talált a nagyrédei csatár

Három fordulóval ezelőtt a Nagyréde SC labdarúgója, Haller Gábor párjával esküvői menetté változtatta a szőlőskerti együttes pályára vonulását.

A násznép is kíváncsi volt a rendkívüli ceremóniára, amely után örök hűséget fogadott egymásnak a páros, ezt pedig hetedhét országra szóló lakodalom követte. Haller Gábor akkor nem lépett zöld gyepre, de azt követően két bajnoki mérkőzésen az első gólt vállalta a nagyrédeiek részéről. Sőt, egy hete már duplázásra is futotta a lendületéből.

– Külön öröm volt számomra, hogy a csapatom is kivette részét az ünneplésből – felelte Haller a heol.hu-nak. – Nagyon boldog voltam és vagyok. Az utóbbi két hét kezdőgóljai valóban annak is betudhatók, hogy életem első párjával történt egybekelésünk óta újból motivál a futball. De egy egyszerűbb ok is van, miszerint a házasságkötés előkészítésébe rendkívüli energiát fektettem. Nagyon fókuszáltam életem legnagyszerűbb pillanatainak megvalósítására. Ez a futballhoz hozzáállásomban is megmutatkozott – akkoriban negatív irányban. Most ezeken túljutva időben összeteszem a két kezem, hogy 43 évesen is aktív labdarúgó lehetek, és ismét a pályára koncentrálhatok.

