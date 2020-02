Imola-Hírlap–Téli-kupa: Gyöngyösi AK–Lőrinci slágermérkőzés újratöltve

A télen majd’ egy csapatra való játékosától búcsút vett Gyöngyösi AK és a megyei I. osztály éllovasának, a Lőrinci VSC-nek az ­összecsapása számít az Imola-Hírlap–Téli-kupa műfüves torna nyolcaddöntője slágermérkőzésének.

Az NB III.-ban szereplő gyöngyösieknél az állománycsere nem mutatkozott meg az eredményességben a sorozat csoportselejtezőin, mert mindhárom meccsét megnyerte a gárda. A lőrinciek elleni találkozó azért lehet inkább mérvadó, mert a Bódis Barna vezette, egyébként is jó játékerőt képviselő együttes a télen tovább erősítette keretét. NB III-as csapattól érkezett Szanku Kristóf (Jászberényi FC) és Mészáros Dániel (Dunaharaszti MTK), míg Kerek Norbert Ausztriából tért vissza Magyarországra. Az osztrák DSV Leoben gárdájától igazolt támadó sorra rugdosta a gólokat a felkészülési mérkőzéseken, így a szerdai GYAK elleni találkozót is a 33 éves csatár találata döntötte el. A hétközi edzőmeccs után négy napon belül másodszor csap össze a két egylet, csak ezúttal már tét is lesz. A tavalyi kiírásban második helyen végzett LVSC-hez kapcsolódik, hogy Balla Zoltán a Heréd LC-hez írt alá, míg Fekete Viktor hosszabb ideje sérüléssel bajlódik.

Ám vissza a téthez és a nyereményhez, vagyis a díjazáshoz! Az Imola-Hírlap–Téli-kupa szervezőjeként az MLSZ Heves megyei igazgatósága az első négy helyezett csapatot serleggel és oklevéllel díjazza, továbbá a győztes a 2021-es téli műfüves tornán nevezési díj nélkül indulhat. Az már a Heves Megyei Hírlap kiadójának az ajándéka, hogy a dobogón záró gárdák teljes garnitúra szerelést kapnak a február 29-én, szombaton, 16 órakor kezdődő Imola-Hírlap-11 Gálán. Az egri Aranysíp Étteremben rendezendő eseményen vehetik át jutalmaikat a Heves megye legjobb labdarúgó-tizenegye nevet viselő szavazás győztesei is.

A megyei igazgatóság egyéni különdíjakkal ismeri el az Imola-Hírlap–Téli-kupa kiemelkedő teljesítményeit, mint ahogy a sportszerű cselekedetekért idén is jár a fair play díj. A tornán alkalmazható zöld kártyát akkor adhatja a játékvezető, ha egy futballista sorozatos sportszerű viselkedésével segíti a sípmester ítéleteit, illetve, ha az ellenfél játékosának nyújt segítséget a mérkőzésen. A díjazottak között edző is szerepelhet.

A rájátszás menetrendje

A legjobb nyolc közé jutásért: február 15–16. (szombat, vasárnap)

A legjobb négy közé jutásért: február 22–23. (szombat, vasárnap)

A döntőbe jutásért: február 26. (szerda)

A torna 3. helyéért: február 29., szombat, 10.00

A torna döntője: február 29., szombat, 12.00

A nyolcaddöntő programja (február 15., 16.).

Gyöngyös, Kömlei Spt.

Szombat

9.00: Gyöngyösi AK–Lőrinci VSC

11.00: Gyöngyöshalász SE–Maklár SE U19

Hatvan, Népkerti Spt.

Szombat

12.15: FC Hatvan –Hevestherm-Hevesi LSC

14.00: Heréd–Borsodnádasd

Recsk

Szombat

11.00: Felsőtárkány–Mátraderecske SE

13.00: Istenmezeje –Palotás SE

Eger, Felsővárosi Spt.

Vasárnap

11.00: Marshall-ASE–Energia SC Gyöngyös

13.00: Domoszló SK–Eger SE U19

Fegyelmi határozatok

Az MLSZ Heves megyei igazgatósága fegyelmi biztottságának legutóbbi ülésén a következők részesültek eltiltásban:

Imola-Hírlap–Téli-kupa

1 MÉRKŐZÉS

Ökrös Balázs (Pétervására)

Futsal

1 MÉRKŐZÉS

Szabó Gréta (Gyöngyösi AK)

Bokros Veronika (Gyöngyösi AK)

Berki Krisztián (SBTC, U11, sportszakember)

ÍRÁSBELI MEGROVÁS

Marosi János (Energia SC, U15, sportszakember)