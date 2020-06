Lőrinciben fő a stabilitás, marad a klub a megyeiben

A július 3-i nevezési határidőig még sok minden történhet, ám jelen pillanatban az tűnik a legbiztosabbnak, hogy a Lőrinci VSC nem jelentkezik az NB III.-as folytatásra.

– Péntek este öt órakor még azt mondtam, hogy NB III., mert akadt egy befektető, akivel a megállapodás már csak az aláírásra várt – árulta el a Hírlapnak a megyei I. osztály élén zárt LVSC elnökhelyettese, egyben Lőrinci polgámestere, Víg Zoltán. – Azonban úgy alakult, hogy a külföldi illető a járványhelyzetre való tekintettel nem tudott Magyarországra utazni, ezért azt kérte, hogy halasszuk későbbre a találkozót. Ezt viszont nem tudtam vállalni, mert az átmeneti időben felmerülő kiadásokra nem áll rendelkezésre anyagi forrásunk, így a megyei I. osztályba történő nevezés mellett döntöttünk.

A vezető hozzátette: a befektetőről nem mondtak le, de továbbra is azt tartják, csak abban esetben vágnak bele a magasabb osztályba, ha rendelkezésre áll az ehhez szükséges anyagi háttér. Ez most nincs így.

Víg Zoltán május elején azt nyilatkozta lapunknak: kilencvenkilenc százalék, hogy nem tudják vállalni a fentebb lépést. Ettől függetlenül azon dolgozott, hogy legyen újabb támogatója a klubnak, és egy-két szponzort sikerült is egylet mögé állítania, de ez még mindig nem elegendő az NB III.-hoz.

– A külföldi befektetővel hosszabb távú együttműködésben gondolkodtunk, de sajnos ez nem jött össze – emelte ki a vezető, majd kitért a játékoskeretre. – Mindenki azt mondta, hogy a jövőben is szeretne nálunk futballozni, igaz, egyenként még nem ültünk le tárgyalni a labdarúgókkal. A csapat gerincét mindenképpen egyben akarjuk tartani Bódis Barna edzővel együtt. Amennyiben ez sikerül, ugyanúgy szeretnénk nekimenni a bajnokságnak azzal a céllal, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el.

A 2018/19-es bajnoki évben újoncként második helyen végzett gárda szakvezetője az együttes évzáróján megvilágította az eredményesség hátterét.

– A szezont az ismert okok miatt korábban kellett befejeznünk, ettől függetlenül a vezetőség által tavaly nyáron kitűzött első helyezést teljesítettük, amit az előző évi ezüstérem után irányoztak elő számunkra – mutatott rá Bódis Barna.

– Az első helyezés ebben a szezonban azért is jöhetett létre, mert a csapatban rengeteg olyan futballista szerepelt, akik szó szerint a régió legjobb játékosainak számítanak egyrészt a játéktudásuk miatt, másfelől a mentális képességeik okán. Nyolc olyan futballista kapott helyet a keretünkben, akik korábban más együtteseknél csapatkapitányként szerepeltek. Ennek az lett az eredménye, hogy az öltöző bikaerős háttere át tudott segíteni bennünket minden nehézségen. Fiatal játékosaink még ezt nem is tudják, hogy innentől kezdve az ő futballistakarrierjüket ez még mennyire határozza meg, mert ilyen légkör ritkán adatik meg egy labdarúgó pályafutása alatt. A vezetőség – ezen belül is Víg Zoltán polgármester úr – jó partner volt, így biztosított volt a minőségi munkához elengedhetetlen háttér. Szurkolóink végig mellettünk állva csodálatos perceket varázsoltak számunkra. A klub további munkatársai pedig arról gondoskodtak, hogy minden edzésen jó illatú, frissen mosott szerelést vehetett fel mindenki.

Bódis Barna megragadta az alkalmat és köszönetet mondott az MLSZ edzőképzésében részt vevő munkatársainak, akik a tanfolyamok alatt megtanították arra, hogyan kell ezt a projektet sikeresen végrehajtani.

– Ezért az útmutatásért – idősorrendben – Vojtekovszki Csabának, Liszkai Dezsőnek és Pári Sándornak lehetek hálás. Az általuk tartott tanfolyamokon rengeteg előadó szerepelt, akik idehaza szakmájukban a legjobbak közé tartoznak. Köszönöm a családomnak, ezen belül is a feleségemnek nyújtott támogatást az elvégzett munkához – zárta szavait az LVSC edzője.

Így zárult a 2019/20-as megyei I. osztály

1. Lőrinci 15 12 2 1 42–13 38 2. Egerszalók 15 10 3 2 41–20 33 3. Pétervására 15 9 3 3 31–20 30 4. Marshall-ASE 15 9 2 4 29–19 29 5. Gyöngyöshalász 14 7 2 5 39–19 23 6. Heves 14 7 2 5 30–23 23 7. Felsőtárkány 13 7 1 5 33–29 22 8. Heréd 15 7 1 7 29–32 22 9. Besenyőtelek 15 7 1 7 20–19 17 10. Energia SC 14 3 4 7 19–25 13 11. Maklár 15 3 3 9 18–30 12 12. Eger SE II. 14 1 5 8 11–24 8 13. Füzesabony 15 1 5 9 11–38 8 14. Bélkő-Bélapát 14 2 1 11 22–64 7

A házi góllövőlista élmezőnye

9 gólos: Ágói Zoltán

7 gólos: Bartók Péter

5 gólos: Uj Patrik