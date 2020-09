Megyei II. osztály: a Mátraballa győzni megy Apcra

A megyei II. osztályú bajnokság 7. fordulójának mérkőzéseire a mátraballaiak játékosa tippelt. Gál Gábor bízik benne, hogy társaival együtt Apcon meglepetést tudnak okozni, vagyis elviszik a három pontot az újonc otthonából.

Szombat, 16.00:

Vámosgyörk (9.)–Nagyréde (5.)

Vámosgyörk. V.: Csuja Zoltán (Májer, Zsákai).

Két, jó formában lévő csapat mérkőzésén pontosztozkodást várok, 1–1.

Egerszólát (3.)–Abasár (4.)

Egerszólát. V.: Nováki Richárd (Juhász B., Csuhaj).

A Szólát mindenképpen szeretne javítani a múlt heti vereség miatt, azonban a megerősödött Abasárral szemben ez nehéz feladat lesz. Mindezek ellenére hazai győzelmet tippelek, 3–2.

Poroszló (14.)–Istenmezeje (6.)

Poroszló. V.: Németh Szabolcs (Kelemen, Pável).

Poroszlón mindig nehéz győzni, azonban a rutinos Istenmezejének ez most sikerül majd, 1–3.

Domoszló (1.)–Tarnaméra (15.)

Domoszló. V.: Sohajda László (Pásztory, Hegedűs).

A jó erőkből álló és jól felkészített hazaiak magabiztosan nyernek, 4–0.

Zagyvaszántó (7.)–Mátraderecske (13.)

Zagyvaszántó. V.: Nagy Péter (Bálint, Lados).

A vendégek nem úgy kezdték a szezont, ahogy szerették volna, de ezúttal, ha nehezen is, de begyűjtik a három pontot, 1–2.

Visonta (8.)–Hatvani Lokomotív (16.)

Visonta. V.: Rézműves Ferenc (Rozsnaki, Nyitrai).

A hazaiaknak kötelező a győzelem, ami szerintem meg is lesz, 4–0.

Vasárnap, 16.00:

Atkár (10.)–Bélkő SE-Balaton (12.)

Atkár. V.: Németh Gábor (Lucián, Gergely).

Szoros mérkőzésen hazai győzelmet várok, 2–1.

Apc (2.)–MSE-Mátraballa (11.)

Apc. V.: Mencsik László (Kecskés, Koroknai).

Az újonc apciak nagyon jól kezdték a bajnokságot, azonban én bízok a csapatunkban, és előző heti nehézségeken felülkerekedve, jó hozzáállással, szeretnénk meglepetést okozni, 1–2.

A bajnokság állása