NB I: a Gyöngyös tartaná a szintet

Az egyik újonc, az Orosháza elleni mérkőzéssel a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapata számára is elkezdődik a férfi NB I. 2019/2020-as küzdelemsorozata. Az SBS-Eger együttese négy nappal a veszprémi fellépést követően a tavalyi bronzérmes Tatabányát fogadja.

A férfi NB I. 1. fordulójának mérkőzései:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–OROSHÁZI FKSE

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Altmár, Horváth M.

Az előző bajnokság hatodik helyezettjeként, a harmadik alkalommal kiírt Ligakupa győzteseként vág neki a 2019/2020-as küzdelmeknek a mátraaljai gárda. A három távozó mellett új játékosként Hegedüs Márkot (SBS-Eger), Papp Bencét (PLER Budapest), Újvári Lászlót (Vecsés SE) és Gödör Bencét (Telekom Veszprém U21) köszönthették a gyöngyösi hívek.

– Hasonló sikerekben bízunk, mint az elmúlt szezon során – osztotta meg a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke, Nagy Attila. – A bajnokságban a 6–8. hely valamelyike reális elvárás lehet, miközben szeretnénk megvédeni címünket a Ligakupában. Az igazolásaink is ez utóbbit szolgálták, az elmúlt szezonban ugyanis akadtak olyan játékosok, akik a kettős menetelés miatt túl nagy terhet cipeltek. A bajnokságban az ötödik hely már nemzetközi kupaszereplést ér, amiért ezúttal külön prémiumot ajánlottunk a kézilabdázóknak. A támogatóinktól ugyanis azt a választ kaptuk, hogy EHF-kupás hely esetén az induláshoz plusz anyagi forrásokat biztosítanak a csapat számára.

A bajnokságban várható erőviszonyokat illetően nehéz lenne jóslatokba bocsátkozni. Ami biztos, vélhetően kevés olyan mérkőzés lesz, amelyet elkönyvelhetünk előre lefutottnak. Éles versenyfutás várható az alsóházban és az élmezőnyben egyaránt.

– Kiegyenlített csatákra számítok, amelyek során a tavalyi évhez képest abban látom az előrelépés lehetőségét, hogy az új játékosok érkezésével immár szélesebb variációs lehetőségek állnak a Konkoly Csaba vezette szakmai stáb rendelkezésére – folytatta szavait Nagy Attila. – Legalább olyan erős a csapatunk, mint tavaly volt, s ami még pluszbizakodásra adhat okot, hogy az együttes gerince már második éve együtt játszik. Jóval könnyebb úgy továbbvinni egy gárdát, hogy abban kevés változás történik. Az Orosháza elleni rajton szeretnénk lendületet venni az előttünk álló kihívásokra. A szurkolóink támogatása idén is rengeteget érhet.

SBS-EGER–TATABÁNYA KC

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Fekete T., Tóth D.

Az elmúlt szezont a tizedik helyen zárta a megyeszékhelyi gárda, amely a nyáron jelentős átalakuláson ment keresztül. A nyolc távozó játékos helyére eddig három új kézilabdázó Papp Gabriel (HC Sporta Hlohovec), Tóth Attila (Veszprémi KKFT Felsőörs) és Mándy Tibor (Grundfos Tatabánya KC) érkezett. A keret a napokban egy külföldi kapussal válhat véglegessé.

– Nem lehet más célunk, mint a bennmaradás kiharcolása – jelentette ki az egriek szakmai igazgatója, Szabó Péter. – Ötödik évünket kezdjük a sportág élvonalában, amely kétségkívül az egyik legnehezebb szezonnak ígérkezik. A nyáron fiatal, sikerre éhes együttes kialakításába kezdtünk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a gárda többször ütközik majd túlerőbe, de egyre inkább megedződve, értékes tapasztalatokkal felvértezve, a kiesés szempontjából fontos mérkőzéseken megmutathatja oroszlánkörmeit. Mi hiszünk bennük és büszkék vagyunk rájuk. Szurkolóinktól is azt kérjük, támogatásukkal hitet és erőt sugározzanak a csapat felé, hiszen az évek során már többször is igazolást nyert, a drukkerekkel együtt vagyunk igazán erősek. Mindig is ebben rejlett a klub ereje.

Az új csapatban öt olyan játékos, Hajas Dávid, Moscoso Péter Carlos, Péter Dominik, Tóth Rajmond és Szepesi Noel is helyet kap, akik a saját utánpótlásból fentebb lépve kerülhetnek közelebb az élsportolóvá váláshoz.

– A legtehetségesebb fiataloknak továbbra is igyekszünk utat nyitni, példát mutatva valamennyi gyerekünknek, hogy nálunk elérhetnek a legmagasabb szintre – osztotta meg a szakmai igazgató. – Figyelünk rájuk és neveljük őket, de fontos, hogy meglegyen bennünk a kellő alázat és szorgalom. Mindenki előtt ott a lehetőség.

Szabó Péter megerősítette, hogy a nyári személycseréket részben a kényszer szülte, a csapat működtetése ugyanis azon a szinten már nem volt tartható.

– Húzni kellett a nadrágszíjon – folytatta Szabó Péter. – Örömteli, hogy mára ismét stabilabb lábakon áll az egylet, azonban arra figyelünk, hogy továbbra is addig nyújtózkodunk ameddig a takaró ér. Ahhoz, hogy ismét a felfelé ívelő pályára lépjünk újabb támogatók bevonására lenne szükség, amely óriási kihívás elé állítja a klubvezetést.