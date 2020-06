NB I-es csapatból tért haza a védő az Eger SE-be

Hegedűs Dávid új fejezetet nyit az életében. A 35 éves védő hazatér Egerbe, és az ESE NB III.-as csapatában folytatja pályafutását, miután búcsút intett a Kaposvári Rákóczi NB I.-ből kiesett gárdájának.

– Lezártam mindent, átadtam a lakást, elindultunk haza – válaszolta Hegedűs Dávid kedd délelőtti telefonhívásunkkor. Noha kisfia, Zente néhányszor kekszet kérve megszakította, édesapja nyugodtan beszélt arról, mit hagyott maga mögött.

– A labdarúgás szempontjából a legfontosabb helyet foglalja el az életemben a Kaposváron eltöltött időszak, ami összesen hat évet ölel fel – tekintett vissza a labdarúgó. – Ott éreztem magam a legjobban, beleértve a közeget, a stadiont. Tizenegy évvel ezelőtt, vagyis 2009-ben kerültem a Rákóczihoz, amikor stabil első osztályú csapata volt a városnak. Majd amikor visszatértem, rengeteg változást tapasztaltam, miközben nekem ugyanazt a hangulatot és jó érzést adta, mint amikor először odamentem.

„Hege” szólt arról is, nehéz volt a profi életet elengedni, de nincs benne semmilyen félsz, sőt azt kívánja mindenkinek, hogy 35 évesen az NB I.-ből visszalépve ő dönthessen, merre tovább.

– Viszonylag későn mutatkoztam be az élvonalban, későn kerültem be a profi közegbe, még 23 évesen éppen Egerben játszottam a harmadosztályban – folytatta. – Az utóbbi tíz évben azonban magyar szinten profi osztályban szereplő csapatokban játszottam. Noha marasztaltak Kaposváron, de így már, hogy érkezik a második baba, és elmúltam 35 éves, túl sok kompromisszumot kellett volna kötni, hogy még egy évet bevállaljak. Lépni szerettem volna a civil élet felé. Egerben Harmati Péter olyan lehetőségeket vázolt fel, hogy ezt meg is tudom valósítani. Gondolok itt az edzősködésre, de például érdekel a sportrehabilitáció, mert ugye sokszor bajlódtam sérülésekkel, de vonzó az erőnléti edzőképzés és regeneráció is. Ezek közül szeretnék valamilyen irányba menni, és most lesz időm tanulni. Izgatottam várom az új fejezetet az életemben.

Hegedűs Dávid eddigi klubjai (transfermarkt.com)

Hegedűs NB II.-es ajánlatot is kapott a nyáron, ám nem a pénzt nézte. Ha így tett volna, akkor marad a másodosztályban, ám ez nála már nem anyagi kérdést jelentett.

– Otthon tudok lenni a családdal és lehetőséget kapok más fronton is. Ez vonzó volt számomra, mindamellett, hogy a focit sem kell elengednem, csak közben lesz alkalmam egyéb irányba is elindulni. Az ESE-ben új helyzet, új közeg vár rám, miközben jó pár játékost ismerek a keretből. Innen származok, rövid és hosszú távon is jó lenne a tapasztalataimat átadni, szeretném segíteni az egri focit. Bízom benne, hogy sikeres szezonunk lesz. Sokat beszéltem Sütő Szilárddal a labdarúgást illető filozófiát illetően, a vezetőedzőt felkészült, jó szakembernek tartom. Biztos vagyok benne, hogy olyan csapatot kovácsol, amelyik eredményes lesz, ám ehhez szükség lesz a keret valamennyi játékosára. Egy láncszem leszek ebben az gépezetben, mindenkinek bele kell tenni a magáét. Aki ismer, az tudja, nem úgy megyek ki a pályára, hogy nekem rangon aluli lenne, hogy a harmadosztályban kell fociznom.

Hegedűs Dávid július 6-án kapcsolódik a közös munkába, és a labdarúgásban szerzett rutinját mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, nemcsak a kaposvári vezetők korrektségéért hálás, de köszöni az Eger SE által kínált lehetőséget is.