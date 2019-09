NB II: a Füzesabony és a Heves győzelemmel kezdett

Az újoncként szereplő hatvani nőket és a Gyöngyös U23-as férfi csapatát a vereség ellenére sem lehet elmarasztalni.

A női NB II. Északkeleti csoportjának 1. fordulójában:

JUVENTUS PANORÁMA HEVESI SE– KAZINCBARCIKAI KSE 33–28 (16–9)

Heves, 150 néző. V.: Bús, Szuromi.

HEVES: Nagy N. – Őri I. 1, Vizes 2 (1), Balog R. 10 (5), KISS T. 4, Garancz, MOLNÁR J. 4. Csere: Kelemen (kapus), MOLNÁR L. 8, Buglyó 2, Módos 1, Tóth E. 1, Góbor, Bencsik T., Bencsik A., Regéczi. Edző: Makó Nándor.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 8/6, ill. 14/10.

MAKÓ NÁNDOR: – Jó csapatteljesítménnyel nyertünk azzal együtt, hogy ellenfelünk 14 büntetőt lőhetett.

KÖVETKEZIK: Lóci DSE–Heves, szeptember 22., vasárnap, 13.00.

VITKA SE–HATVANI KSZSE

28–21 (13–10)

Vásárosnamény, 100 néző. V.: Oláh, Szikszay.

HATVAN: Jó – Tóth A. 1, Deák 1, Király 4, Pásztor 1, Szarvas 6, Tóth B. 2 (2). Csere: Kovács C., Juhász E. (kapusok), Bencs, Oláh Juhász, Nagy-György, Blaskó 1, Vas 5. Megbízottedző: Antalóczy Péter.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 8/5, ill. 2/2.

ANTALÓCZY PÉTER: – Az eredmény ellenére jól mutatkoztunk be a magasabb osztályban. A két csapat között nem volt ekkora különbség.

KÖVETKEZIK: Hatvan–Mátészalka, szeptember 22., vasárnap, 14.00.

FÜZESABONYI SC–DABASI KC VSE 33–30 (17–13)

Füzesabony, Teleki isk., 100 néző. V.: Major, Szűcs.

FÜZESABONY: VÉGH – TÚRÓCZY 7, Tietze, Lányi 11 (1), Nyakó 6, Halmai 3, Kállai 2. Csere: Rozgonyi 1, Kriston, Papp 2, Szabó Zs. 1, Gál. Edző: Tamás Tamás.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/1, ill. 5/3.

TAMÁS TAMÁS: – Jól működött a dabasiak dinamikus, agreszszív védekezése, belekényszerítettek minket rengeteg technikai hiába, de így is sikerült 33 gólt szerezni, ami elég volt a győzelemhez.

KÖVETKEZIK: Füzesabony–Szepa KSE, szeptember 21., szombat, 14.00.

A férfi NB II. Északkeleti csoportjának 1. fordulójában:

KISVÁRDAI KC–FÜZESABONYI SC

32–31 (17–13)

Kisvárda, 150 néző. V.: Katona, Konyári.

FÜZESABONY: Bartók – Molnár M. 8, HALÁSZ SZ. 1, HEVÉR 1, HORVÁTH L. 8, Nagy B. 9 (3), Csapó 4. Csere: György (kapus), Tamás T., Nagy M. Edző: Bánik Roland.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 6/3.

BÁNIK ROLAND: – Végig szoros küzdelemben a kihagyott ziccerek miatt nem sikerült nyerni.

KÖVETKEZIK: Füzesabony–Nyírbátor, szeptember 21., szombat, 16.00.

TISZAVASVÁRI SE–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS U23

45–28 (22–10)

Tiszavasvári, 150 néző. V.: Kovács T., Széles Z.

GYÖNGYÖS: Tasi – Bernáth 5, Jaros 2, Varga K. 5, Csányi 2, Falusi, Nagy-Hajdú 5. Csere: Tímár, Horváth D. (kapusok), Bartha B. 3, Csibrány 6, Borosi, Mátyás, Karnok, Gyallai. Edző: Kismárton Ádám.

KISMÁRTON ÁDÁM: – Sokaknak ez volt az első felnőtt tétmérkőzése. Nem voltunk bátortalanok, küzdöttünk-hajtottunk. Megmutatkozott a életkorbeli és fizikális különbség.

KÖVETKEZIK: Kazincbarcika–Gyöngyös U23, szeptember 22., vasárnap, 18.00.